Desconocidos balearon a hombre que intentó escapar de una encerrona en San Bernardo

Un hombre fue baleado durante una encerrona en la comuna de San Bernardo (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió la noche del martes, cuando el individuo se dirigía en su auto hacia su domicilio. Sin embargo, antes de llegar fue interceptado por dos vehículos desconocidos, los que le cerraron el paso.

Desde los autos se bajaron entre 6 y 7 antisociales a rostro descubierto, señaló el teniente Joaquín Foster, oficial de ronda Prefectura del Maipo.

Al darse cuenta de la situación, la víctima bajó de su vehículo y escapó corriendo, pero los sujetos lo comenzaron a perseguir y le dispararon en la pierna derecha en dos ocasiones.

Luego, los delincuentes huyeron en los vehículos en los que se trasladaban y en el de la víctima, en dirección desconocida.

El hombre afectado está siendo atendido en el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde se mantiene fuera de riesgo vital.

En tanto, el Ministerio Público instruyó que la SIP de Carabineros realice las diligencias correspondientes para obtener los antecedentes del caso y para dar con el paradero de los ladrones.