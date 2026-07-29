Alcaldes de oposición entregan carta a Kast: Califican de “grotesca” e “injusta” propuesta compensatoria de la megarreforma

Un grupo de alcaldes de oposición llegó hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al presidente José Antonio Kast en la que solicitan modificar la propuesta compensatoria que se plantea en el proyecto de reconstrucción nacional.

Los jefes comunales expresaron su preocupación respecto a la compensación del Fondo Común Municipal que se dejará de recaudar, en el marco de la exención a contribuciones de la primera vivienda para mayores de 65 años.

Lo que se recauda actualmente bajo dicho concepto es un monto de cerca de 200 millones de dólares y, al disminuir la exención, también bajará el fondo. En detalle, son alrededor de 130 millones que van al fondo y los 70 millones restantes a los municipios.

Y la iniciativa del Ejecutivo busca que la compensación sea bajo impuestos generales, a través de la Tesorería General de la República.

#CNNChileRadio | Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú: “Es sencillamente con impuestos generales de todos nuestros vecinos darle un subsidio de más de 30 mil millones de pesos a las 3 comunas más ricas de Chile. Hoy el Estado le da a Puente Alto 150 mil pesos por habitante- y le da… pic.twitter.com/Q5VGPkzHiU — CNN Chile (@CNNChile) July 29, 2026

Sin embargo, las autoridades han solicitado que el monto total sea traspasado al Fondo Común Municipal para así compensar lo que se dejará de recaudar, y han planteado que los vecinos de comunas de menos recursos estarían pagando una compensación a las comunas con ingresos más altos.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, afirmó que “hoy el Estado le da a Puente Alto $150 mil por habitante y hoy el Estado le da a Las Condes más de $1 millón 150 mil por habitante para poder prestar servicio. Eso es una desigualdad que tenemos que corregir”.

“Se nos ha hecho creer en un tono lamentable y, a mi juicio, un poco amenazante, que este escenario es de todo o nada; es que o se compensa con la fórmula que propone el gobierno o no hay ningún tipo de conversación, y eso falta la verdad”, agregó.

En esa línea, Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, advirtió que “en seis comunas se va la mitad de estos recursos y en las otras 339 del país se va la otra mitad; así de grotesco es lo que estamos señalando”.

Además, lamentó el tono en el que se ha dado la discusión: “Nos parece importante que haya democracia en torno a los recursos que se están distribuyendo y que de alguna u otra forma también nos dejen poner nuestra propuesta”.

#CNNChileRadio | Christopher White, alcalde de San Bernardo: “Lo que hoy varios alcaldes estamos tratando de proponer es que este camino no es el correcto- un Chile desigua. Exigimos que se empareje la cancha. Hacemos un llamado a los alcaldes a que piensen en sus comunidades”. pic.twitter.com/gL5kuaydwy — CNN Chile (@CNNChile) July 29, 2026

Mientras que la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino, sostuvo que es “injusto” lo que propone el Gobierno, respecto a que “mediante impuestos generales que se componen principalmente del IVA, es decir, del pan que pagan los vecinos y vecinas de comunas como Cerro Navia, Lo Prado, La Pintana y Quinta Normal, estamos compensando la baja de las contribuciones en comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea”.

“Si existe esta voluntad de poner estos 70 millones en distintos municipios, que estos 70 millones se distribuyan mejor, que vayan al Fondo Común Municipal. Hay un grupo importante de alcaldes y alcaldesas que no compartimos esta posición del gobierno; rechazamos de hecho la propuesta del gobierno en esta materia y es porque es profundamente injusta”, acotó.

La próxima semana, la Sala del Senado continuará con la tramitación del proyecto, retomando la discusión del informe técnico que salió de la comisión mixta.