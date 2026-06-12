SpaceX cierra su primer día en Wall Street con un alza de casi 20% en sus acciones

Las acciones de SpaceX cerraron este viernes su primer día de cotización en el índice NASDAQ de Wall Street con una subida de 19,3%, tras marcar la mayor salida a bolsa de la historia.

Los títulos de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) terminaron la jornada en US$ 161,11, por encima de los US$ 150 con los que empezó a cotizar y de los US$ 135 fijados en su oferta pública inicial (OPI).

La compañía marcó un récord en términos de recaudación en una salida a bolsa, al captar más de US$ 75.000 millones, por encima de los US$ 25.600 millones obtenidos por la petrolera saudí Aramco en 2019.

SpaceX llega a US$ 2,1 billones y se posiciona como la séptima mayor cotizada del mundo

SpaceX saldó la sesión de hoy con una capitalización de US$ 2,1 billones y se estableció como la séptima mayor cotizada del mundo, por detrás de NVIDIA, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y TSMC.

La empresa, creada y dirigida por Elon Musk, empezó a cotizar en NASDAQ más de dos horas después del arranque de la jornada. En su mejor momento, poco después, las acciones de SpaceX tocaron los US$ 176,52, una subida de 30%.

Musk se convierte en el primer billonario del mundo

Musk, que ya era la persona más rica del mundo antes de la OPI de SpaceX, se convirtió también en el primer billonario del mundo, según estimaciones de mercado basadas en la valoración de sus participaciones en la compañía aeroespacial y en Tesla.

“Le di a SpaceX menos de un 10% de probabilidades de éxito”

Durante el toque de campana, el empresario reconoció el rol de Gwynne Shotwell, presidenta y jefa de operaciones de la compañía: “Gwen Shotwell ha sido una socia increíble y fue una de las primeras personas en unirse a la empresa”.

Musk añadió: “De haber sabido que esto sucedería, habría pensado ‘deben estar fumando algo muy bueno’, porque pensé que esta empresa iba a fracasar. Le di a SpaceX menos de un 10% de probabilidades de éxito”.

“Queremos poder llevar a cualquiera que quiera ir a la Luna, a Marte o a cualquier parte del sistema solar, y quizás más allá en algún momento. Si estás viendo esto, quienquiera que seas, SpaceX quiere ser capaz de llevarte a la Luna, a Marte y, en última instancia, más allá”, afirmó.

Musk cerró su intervención con un llamado a mirar hacia el futuro: “Siempre hay problemas en la Tierra. Siempre hay cosas que deseamos que sean mejores y que queremos resolver aquí, y debemos resolverlas. Pero también deben ser cosas que te emocionen por el futuro, que te hagan feliz de despertarte por la mañana porque no puedes esperar a ver qué sucede después. Y ese es el futuro que SpaceX quiere traerles”.