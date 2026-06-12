Petróleo cae y cotiza bajo los US$ 90 en sus mínimos en tres meses

Este viernes el petróleo continuó con su tendencia bajista luego de que Donald Trump anunciara durante la semana el cese de ataques en Medio Oriente y diera señales de que un acuerdo de paz podría estar cerca.

Esta desescalada de las hostilidades en la región llevó a los mercados a mostrarse optimistas de cara al avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con lo que el crudo reaccionó a la baja.

En concreto, el West Texas Intermediate (WTI) cayó 3,73% y cotizó en US$ 84,44 hacia las 15:30 de este viernes, cifras que el crudo de Texas no veía desde mediados de abril, cuando estuvo bajo los 80 dólares.

Por su parte, el barril de Brent retrocedió hasta los US$ 86,93 tras una caída de 3,82%, siendo el mínimo en tres meses para este índice.

De esta manera, el petróleo cierra la semana con una tendencia bajista y una caída en torno a los diez dólares respecto a los máximos registrados durante la segunda semana de junio.