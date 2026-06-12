Petróleo cae y cotiza bajo los US$ 90 en sus mínimos en tres meses

Este viernes el petróleo continuó con su tendencia bajista luego de que Donald Trump anunciara durante la semana el cese de ataques en Medio Oriente y diera señales de que un acuerdo de paz podría estar cerca.
Esta desescalada de las hostilidades en la región llevó a los mercados a mostrarse optimistas de cara al avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con lo que el crudo reaccionó a la baja.
En concreto, el West Texas Intermediate (WTI) cayó 3,73% y cotizó en US$ 84,44 hacia las 15:30 de este viernes, cifras que el crudo de Texas no veía desde mediados de abril, cuando estuvo bajo los 80 dólares.
Por su parte, el barril de Brent retrocedió hasta los US$ 86,93 tras una caída de 3,82%, siendo el mínimo en tres meses para este índice.
De esta manera, el petróleo cierra la semana con una tendencia bajista y una caída en torno a los diez dólares respecto a los máximos registrados durante la segunda semana de junio.
Lo más leído
- Columna de Mario Saavedra | Jensen Huang: El nuevo dueño del mundo (y por qué deberías arrodillarte ante su silicio)
- Caos en el Metro de Santiago: Detención de tren provoca desesperación en usuarios quienes intentaron romper puertas y ventanas
- "Ha sido un período muy duro, no es fácil estar encerrada": Las primeras palabras de Ángela Vivanco tras salir de la cárcel de mujeres
- Del ejército de terracota a Tulio Triviño: Conoce la instalación de inteligencia artificial generativa que recorre los 20 años del Centro Cultural La Moneda
- SpaceX cierra su primer día en Wall Street con un alza de casi 20% en sus acciones