Panoramas gratuitos para el 13 y 14 de junio: Cambiatón de láminas del Mundial 2026, Bookish Fest en Maipú y Feria de la Sopaipilla en Pirque

Este segundo fin de semana de junio llega con el arranque del Mundial 2026, una instancia para reunirse con amistades y disfrutar de los partidos, o bien continuar con la misión de completar el álbum a través del intercambio de láminas con otras personas.

Además, la cartelera de panoramas también incluye actividades para los amantes de la lectura y recorridos para disfrutar de una rica sopaipilla.

Intercambio de láminas

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Bookish Fest en Maipú

Por primera vez, la comuna de Maipú será sede de la Bookish Fest, una feria literaria que reunirá a lectores, editoriales independientes y fanáticos de distintas sagas. La jornada contempla stands, actividades y espacios para descubrir nuevas lecturas en un ambiente familiar y acogedor.

Auditorio Municipal de Maipú

Domingo 14 de junio

10:00 a 18:00 horas

Entrada gratuita

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Feria de la Sopaipilla en Pirque

Las sopaipillas serán las protagonistas de esta feria gastronómica que se realizará en Pirque. La actividad contará con entrada liberada y estacionamiento gratuito, un panorama ideal para disfrutar durante las bajas temperaturas.

Sábado 13 de junio

Galpón Mercado de Productores (entrada por Pueblito de Artesanos)

De 11:00 a 18:00 horas

Entrada liberada

Estacionamiento gratuito