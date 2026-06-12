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Panoramas gratuitos para el 13 y 14 de junio: Cambiatón de láminas del Mundial 2026, Bookish Fest en Maipú y Feria de la Sopaipilla en Pirque

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Este segundo fin de semana de junio llega con el arranque del Mundial 2026, una instancia para reunirse con amistades y disfrutar de los partidos, o bien continuar con la misión de completar el álbum a través del intercambio de láminas con otras personas.

Además, la cartelera de panoramas también incluye actividades para los amantes de la lectura y recorridos para disfrutar de una rica sopaipilla.

Intercambio de láminas

 

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Bookish Fest en Maipú

Por primera vez, la comuna de Maipú será sede de la Bookish Fest, una feria literaria que reunirá a lectores, editoriales independientes y fanáticos de distintas sagas. La jornada contempla stands, actividades y espacios para descubrir nuevas lecturas en un ambiente familiar y acogedor.

  •  Auditorio Municipal de Maipú
  • Domingo 14 de junio
  •  10:00 a 18:00 horas
  •  Entrada gratuita

 

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Feria de la Sopaipilla en Pirque

Las sopaipillas serán las protagonistas de esta feria gastronómica que se realizará en Pirque. La actividad contará con entrada liberada y estacionamiento gratuito, un panorama ideal para disfrutar durante las bajas temperaturas.

  • Sábado 13 de junio
  •  Galpón Mercado de Productores (entrada por Pueblito de Artesanos)
  •  De 11:00 a 18:00 horas
  •  Entrada liberada
  •  Estacionamiento gratuito

 

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