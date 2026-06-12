Del ejército de terracota a Tulio Triviño: Conoce la instalación de inteligencia artificial generativa que recorre los 20 años del Centro Cultural La Moneda

Durante este mes de junio se inaugurará Vivir el archivo: 20 años de exposiciones en tiempo real. Esta instalación audiovisual, elaborada a través de inteligencia artificial generativa, dará a conocer el archivo del Centro Cultural La Moneda por medio de un tótem interactivo.

“Hay algo casi mágico cuando vemos cómo una sola palabra puede tender un puente entre el ejército de terracota y 31 Minutos. Es lo que hace esta instalación: toma veinte años de historia y los pone a disposición de quien la visita para que cada persona construya su propio relato. En el año de nuestro aniversario, no podíamos pedir una mejor manera de celebrar que devolviendo el archivo del Centro Cultural La Moneda a quienes siempre fueron sus verdaderos protagonistas: el público”, destaca Felipe Bascuñán, director ejecutivo (i) del Centro Cultural La Moneda.

La experiencia se articula en torno a una pregunta: “¿Qué palabra relacionas con cultura?”. Cada visitante ingresa su respuesta en un tótem interactivo que, mediante inteligencia artificial generativa, identifica campos semánticos y establece vínculos inesperados entre las exposiciones, activando nuevas relaciones que se proyectan en tiempo real en toda la galería. El algoritmo no decide qué es importante; más bien, opera a partir de lo que el público considera significativo y construye desde ahí nuevas visualizaciones basadas en el archivo de dos décadas del centro cultural.

La exposición contempla además un sector de making of compuesto por cinco pantallas que transparentan el funcionamiento de la instalación. Allí se explica cómo opera la inteligencia artificial, cómo las palabras ingresadas por el público activan vínculos entre las exposiciones, sus conceptos principales y sus imágenes de archivo, y se presentan datos concretos de cada muestra. La entrada es gratuita y el acceso está organizado en grupos de hasta 15 personas cada 30 minutos.

Desde la dirección artística, Sergio Mora-Díaz, arquitecto de la Universidad de Chile y artista de nuevos medios graduado de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, expresó:

“Veo esta obra como un espacio donde conversan la memoria y la imaginación. El archivo del Centro Cultural La Moneda reúne veinte años de exposiciones y experiencias que pueden reorganizarse y abrir nuevas lecturas a través de la participación del público. En un momento en que todavía estamos aprendiendo a relacionarnos con grandes cantidades de imágenes e información, me interesa explorar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a descubrir conexiones e imaginar nuevas formas de crear y relacionarnos con la cultura”.

Cabe mencionar que la instalación será inaugurada el 18 de junio y permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre de 2026. El acceso a la experiencia audiovisual es gratuito.

Del ejército de terracota hasta Tulio Triviño

El 26 de enero de 2006, el Centro Cultural La Moneda abrió sus puertas por primera vez al público con la exposición México. Del cuerpo al cosmos, organizada con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México.

Luego continuó con un amplio catálogo de exposiciones de talla mundial. Tres años después llegó La antigua China y el ejército de terracota y, más adelante, se presentaron Grandes Modernos, la colección de Peggy Guggenheim de Venecia; Samurái. Armaduras de Japón; y, en 2024, la exposición Museo 31, que presentó a los títeres Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y compañía, de la serie chilena 31 Minutos. La muestra convocó a más de 120 mil personas en solo tres meses, antes de que los mismos personajes batieran récords a escala continental con el Tiny Desk Concert de NPR Music.

Los creadores: arte generativo con proyección desde Chile

La instalación es una coproducción del Centro Cultural La Moneda y 500 Nanómetros, empresa chilena especializada en experiencias inmersivas y tecnologías XR con más de 15 años de trayectoria. Liderada por Antonia Valenzuela, Valentina Ripamonti y Florencia Larrea, ha desarrollado proyectos que integran arte, tecnología y narrativa para instituciones culturales, educativas y corporativas a nivel nacional e internacional. Entre ellos destacan Chile, Patrimonio VR —una experiencia sobre los sitios UNESCO del país— y Mediamorfosis, un festival de narrativas inmersivas.

“En 500 Nanómetros entendemos la tecnología como una herramienta para acercar a las personas a nuevas experiencias culturales. Con VIVIR EL ARCHIVO quisimos transformar veinte años de memoria del Centro Cultural La Moneda en una experiencia viva, donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte activa de la obra. Como productoras ejecutivas de esta instalación, nos interesó crear un espacio donde patrimonio, inteligencia artificial y participación dialogaran para abrir nuevas formas de relacionarnos con la cultura. Este proyecto refleja una línea de trabajo que hemos desarrollado por más de quince años: diseñar experiencias inmersivas que conecten arte, innovación y comunidades, poniendo la tecnología al servicio de la imaginación y el encuentro”, dice Antonia Valenzuela, directora ejecutiva de 500 Nanómetros.