Ministro de Defensa alerta impacto de ajuste fiscal: “Nada es gratis, apretarse el cinturón tiene efecto”

Durante una entrevista en Radio Agricultura, el ministro de Defensa, Fernando Barros, se refirió a distintos frentes de su cartera, poniendo énfasis en las consecuencias del ajuste fiscal, el control migratorio en el norte y la evolución de la seguridad en el sur del país.

En relación con la reducción presupuestaria solicitada por Hacienda, el secretario de Estado explicó las limitaciones estructurales del sector. “Defensa el 87% es gasto de remuneraciones, yo no puedo bajar un tres por ciento las remuneraciones de la fuerza armada”, afirmó, subrayando la dificultad de implementar recortes sin afectar el funcionamiento operativo.

Sobre los efectos concretos de esta medida, advirtió que “nada es gratis, apretarse el cinturón tiene efecto. Hay que reducir los vuelos a la Antártica, hay que tener menos patrullaje al mar territorial, lo que significa un riesgo de que los pesqueros ilegales entren a nuestro mar”.

Asimismo, reconoció problemas financieros recientes: “El año pasado quedamos bastante cortos, el déficit que todos conocen”, agregando que “no estaba la plata, no llegaba la plata para pagar”.

En materia de control fronterizo, el ministro destacó un cambio en la dinámica migratoria. “Hoy día claramente es más gente que está saliendo que la que está entrando”, señaló, junto con indicar que “el Presidente puso todos esos antecedentes como un insumo para que se produzca el plan definitivo en 90 días”.

Respecto a la situación en la macrozona sur, Barros entregó una evaluación positiva. “Los hechos de violencia han bajado un 80%”, sostuvo, enfatizando además que “no va a haber abandono”. En esa línea, calificó a los responsables como “una minoría” asociada a “terrorismo y al delito”.