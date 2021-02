Desde que estaba en el colegio, luego como profesional y ahora como candidata a constituyente, la justicia siempre fue uno de los motores que impulsó a María Soledad Cisternas, la abogada no vidente que compite por llegar a la Convención Constitucional el domingo 11 de abril.

Con 61 años y una carrera que la llevó incluso a presidir una comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la también magíster en Ciencias Políticas busca representar al distrito 12 (La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana) como candidata independiente de la Lista Independientes por la Nueva Constitución.

Si bien su agenda es amplia y recorre varias temas estructurales, contó a CNN Chile que los pilares de su candidatura se centran en el reconocimiento de la diversidad en la Carta Magna, el respeto a la dignidad, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la profundización de derechos económicos, sociales y culturales, lo que se traduce en el derecho a la vivienda, cultura, deporte, agua y seguridad alimentaria.

Junto a esto, también detalló que trabajará por el reconocimiento de los sectores más desprotegidos, como las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes. Además, la seguridad social (desde pensiones a la erradicación de la pobreza), la igualdad de género, el medio ambiente, la profundización democrática y la modernización del servicio publico inclusivo, participativo y basado en la norma del buen trato.

Accesibilidad universal

“Las personas nacen libres e iguales en libertad y derechos, y estos deben aplicarse de manera efectiva teniendo en cuenta los tratados internacionales ratificados por Chile y que están vigentes en materia de derechos de las personas”. Así debería ser el primer artículo de la nueva Carta Fundamental para María Soledad Cisternas, ya que resume como declaración de intenciones parte importante de sus propuestas.

La abogada que vive en San José de Maipo plantea que “mi vocación siempre estuvo en la justicia y desde niña decidí estudiar derecho, sabía que quería ser abogada porque el valor de la justicia era tan importante en mi vida. Si sabía que una compañera estaba en una dificultad, yo era la primera en buscar como contribuir”.

Es con esa sensibilidad, que aseguró la acompaña desde que estudiaba en el Liceo 1, con la que elaboró su camino como abogada y que forjó mientras su visión se iba complicando hasta perderla por completo: “soy una persona ciega desde hace muchos años, pero me percibo como una persona en igualdad de condiciones. Me siento contenta de que las personas en general escuchan con respeto mis planteamientos y eso me llena de satisfacción”.

La atención que siempre ha puesto en las personas que la sociedad suele marginar la llevaron a una carrera enfocada en los derechos y protección de estos grupos, especialmente quienes se encuentran en situación de discapacidad.

Es así como se convirtió en una de las expertas que participó en la creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad elaborada por la ONU. “Un artículo que íntegramente redacté fue el de acceso a la justicia”, expresó Cisternas, quien también destacó que el documento “es el primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI”. Y ya en 2008 fue electa como experta en el comité de las Naciones Unidas por los Derechos de Personas con Discapacidad hasta el 2016.

¿Y cómo debe bajarse su propuesta de inclusión en la nueva Constitución? La candidata por el D12 explicó que la Carta Magna deben asegurarse los derechos de todas las personas de manera explícita, para dar pie a “innovaciones jurídicas que tendrán por objetivo que toda persona pueda ser ponderada en la nueva Constitución con una protección concreta de sus derechos“.

Lo anterior permitirá avanzar a hacia una “accesibilidad universal, que no son otra cosa que condiciones que deben cumplir los todos espacios físicos, prestaciones de servicios públicos como privados para que puedan ser usados de forma confortable segura y eficiente posible”.

Más dificultades por ser independiente que persona no vidente

Cisternas competirá en las elecciones del 11 de abril como candidata independiente, aunque era consciente desde el primer minuto que se presentarían más dificultades que si lo hacía bajo la guarda de un partido, pero no estaba dispuesta a ceder en sus convicciones. “Siempre trabajé desde la independencia, pero se enfrentan bastantes dificultades, ya que el sistema está diseñado de una forma muy compleja para los independientes“, declaró.

Estas problemáticas van desde conseguir las firmas y patrocinios para inscribir la candidatura, hasta los recursos para armar la campaña, lo que califica como “la cruda realidad del financiamiento“. En su caso, todo es autofinanciado desde su bolsillo.

“Ha sido una experiencia dura. La junta de firmas fue tremendamente agotador. Seguí trabajando para financiar estos momentos y solicité el crédito de préstamo con mandato, el que permite amortizar con la cantidad de votos que uno recibe. Eso fue un doloroso parto, porque nadie sabía nada, los bancos no sabían cómo operaba, fue muy difícil. Los funcionarios decían que nadie nos ha informado esto”, dijo.

Es por esto que María Soledad Cisternas manifestó que ha enfrentado más problemas por ser independiente que ser una persona no vidente, ya que “la ceguera la entiendo como una fortaleza y no debilidad, porque mi empatía con las personas tiene una sensibilidad fina. Sé lo que son las dificultades y de caminos pedregosos, pero lo hago con fuerza, convicción y pasión”.

Sin embargo, dice que todo valdrá la pena para poder “representar a quienes optaron por una opción independiente de verdad, sin distinción, es la representación de los chilenos y chilenas que queremos darnos esta carta fundamental”.