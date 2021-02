El reconocido periodista Bernardo de la Maza (75) no quiere quedar atrás de la discusión constituyente y buscará un cupo para integrar la Convención Constitucional representando al distrito 8, compuesto por las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.

“El país requiere reformas muy profundas a nivel constitucional que den respuesta a un deseo de cambios mayoritario en la ciudadanía”, aseguró en conversación con CNN Chile el candidato independiente con un cupo de Evópoli en la lista Vamos por Chile.

De la Maza expresó que “la posibilidad de salir electo siendo independiente es muy baja. Sin duda, no hay igualdad de condiciones para los independientes. Basta ver que muchos de ellos, en esta campaña, no tendrán ni un solo segundo en la franja televisiva”.

Asimismo, el periodista indicó que “soy independiente y me identifico con mis propias ideas, no con las de ningún partido. Con Evópoli comparto puntos sobre una visión liberal de la sociedad y, muy en especial, me atrajo su apoyo al Apruebo”.

“No poseo ninguna cualidad especial con respecto de los políticos de profesión. Hay buenos y malos políticos. Desgraciadamente, hay muchos políticos malos y muy malos. Estos le han hecho un enorme daño al país y nunca debieron haber llegado a nuestro Congreso Nacional”, expresó.

Por lo demás, el candidato por el D8 cree fundamental “cambiar nuestro sistema electoral por uno mayoritario para que no sean elegidos diputados ciudadanos que obtuvieron menos del 5% de los votos y hasta un 1% de la votación, como ocurre hoy. Con un sistema mayoritario es elegidos senador y diputado sólo aquel que obtenga más del 50+1 % de la votación”.

El impacto del 18-O

De la Maza posee una larga trayectoria en los medios de comunicación. Estuvo en TVN desde 1969 hasta 2005. En aquella casa televisiva fue testigo de inolvidables hechos de la historia mundial. En 1986 viajó a la Unión Soviética, siendo el primer comunicador chileno en ingresar a la URSS. Además, cubrió la Guerra de las Malvinas (1982) y la caída del muro de Berlín (1989).

Si bien no alcanzó a cubrir como periodista el Estallido Social de Chile, tiene una clara opinión sobre los hechos que comenzaron el 18-O.

“Se produjo por un profundo descontento de grandes sectores de la población con la clase política, por la pésima distribución del ingreso, la poca y mala atención del Estado frente a demandas legítimas como salarios, pensiones dignas, seguridad digna y viviendas dignas, por las deudas y la mala educación pública, las esperas en los hospitales y por la corrupción que avanza sin control ¿o es control enviar a clases de ética a algunos corruptos?”, expuso.

Por lo demás, dijo que la crisis en Chile tuvo como génesis “los excesos de los carteles abusaron, muy en especial, de los que menos tienen. Por último, por el desprestigio de todas nuestras principales instituciones, desde el Congreso Nacional hasta las iglesias y las Fuerzas Armadas y Carabineros”.

El candidato a la CC tiene un objetivo primordial: “quiero que nunca más haya en nuestro país un estallido social como el de octubre de 2019”, acusó a La Tercera.

Educación, salud, pensiones y vivienda

De la Maza recalcó que esta no es la primera vez que habla de los hechos políticos y sociales que han marcado los últimos años en el país. “Desde hace mucho tiempo lo vengo haciendo en mi canal de YouTube. Cualquiera puede ver mis comentarios”.

Bernardo declaró que “La nueva Constitución debe garantizar que el Estado proporcione educación de calidad y salud, pensiones y viviendas dignas a cada ciudadano de esta República”.

Esto se logra con “muchos recursos económicos”, advirtió. Según él, es necesario “un Estado mucho más fuerte y eficiente, con menos apitutados, junto con un sector privado muy potente para que, ambos, creen las condiciones para que tengamos una economía vigorosa”.

Finalmente, el candidato insistió en que con sus puntos planteados “podremos acceder a los requerimientos justos de una mayoría del país. Sin un Estado renovado y fuerte, las demandas sociales justas que garantice la nueva Constitución serán solo una ilusión”.