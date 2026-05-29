Dow Jones, S&P 500 y NASDAQ cierran mayo con récords históricos mientras el petróleo retrocede con fuerza por expectativas de acuerdo en Medio Oriente

Wall Street cerró este viernes con récords históricos en sus tres principales índices, impulsado por el optimismo en torno a las empresas tecnológicas que logró imponerse sobre la incertidumbre generada por la crisis en Medio Oriente.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 0,72% hasta los 51.032 puntos, el S&P 500 avanzó un 0,22% hasta las 7.580 unidades y el NASDAQ progresó un 0,21% hasta los 26.972 puntos, alcanzando los tres índices niveles históricos en la misma jornada.

NASDAQ lidera el mes con un alza del 8%

En los cómputos acumulados, el NASDAQ lideró las ganancias del mes con un alza del 8% en mayo y un 2% en la semana, consolidándose como el índice de mejor desempeño del período gracias al impulso del sector tecnológico.

El S&P 500 anotó un crecimiento mensual del 5% y semanal del 1%, mientras que el Dow Jones acumuló alzas del 2% y 1% en los mismos períodos, respectivamente.

Acuerdo tentativo entre Washington y Teherán presiona el crudo

Los precios del petróleo cerraron la semana a la baja, presionados por las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pondría fin al conflicto iniciado en febrero pasado.

El crudo WTI bajó un 1,73% hasta los US$ 87,36 el barril, acumulando una caída mensual del 14% y semanal del 9,6%. Mientras que el Brent, referencia internacional, cerró en US$ 92,05 el barril, también reflejando la misma presión bajista.

El mercado sigue de cerca el desarrollo de las negociaciones entre Washington y Teherán. La Casa Blanca anunció que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán que permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que mantendría una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una “decisión final” sobre el acuerdo con Irán.

A través de su red Truth Social, el mandatario insistió en que la República Islámica “debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica” y que el estrecho de Ormuz “debe abrirse de inmediato, sin peaje”.