“Al 5 y al 1 les decimos…”: La “particular” aclaración de un jugador al árbitro y al rival para evitar problemas de racismo

Una particular aclaración llevó a cabo un jugador de las inferiores del club Argentinos Junior en la previa a un duelo válido por la copa Imposible jugada en Colombia.
“Quiero aclarar algo”, comenzó diciendo el capitan del cuadro trasandino a la jueza y al capitán rival.
“Tengo ahí un compañero, el 5 y el 1 que está en el banco que les decimos “el negro”, quiero aclarar, así no se interpreta nada”, declaró ante los jueces.
Frernte a lo cual, el capitán rival le contestó que “no hay problema, pero cuidado”.
Una postura que fue refendada por la jueza central: “Mucho cuidado con el respeto”.
La aclaración se da en medio de los casos que se han conocido durante el último tiempo de racismo protagonizados por extranjeros en Brasil.
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