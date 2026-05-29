“Al 5 y al 1 les decimos…”: La “particular” aclaración de un jugador al árbitro y al rival para evitar problemas de racismo

Una particular aclaración llevó a cabo un jugador de las inferiores del club Argentinos Junior en la previa a un duelo válido por la copa Imposible jugada en Colombia.

“Quiero aclarar algo”, comenzó diciendo el capitan del cuadro trasandino a la jueza y al capitán rival.

“Tengo ahí un compañero, el 5 y el 1 que está en el banco que les decimos “el negro”, quiero aclarar, así no se interpreta nada”, declaró ante los jueces.

Frernte a lo cual, el capitán rival le contestó que “no hay problema, pero cuidado”.

Una postura que fue refendada por la jueza central: “Mucho cuidado con el respeto”.

La aclaración se da en medio de los casos que se han conocido durante el último tiempo de racismo protagonizados por extranjeros en Brasil.