José Antonio Kast nombra a expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador en misión especial del Gobierno

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este viernes que el presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en misión especial.

Es importante recordar que el exmandatario ocupó este cargo entre 2014 y 2022, tras ser designado por la expresidenta Michelle Bachelet. Su labor continuó durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y concluyó al inicio del mandato de Gabriel Boric.

A través de un comunicado público, la cartera informó que esta decisión se basó “en atención a su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile”.

Asimismo, el documento destaca que “el expresidente ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo”.

“Esta designación responde a la importancia estratégica que el Gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales, así como a la necesidad de contar con representantes de la más alta experiencia y estatura política para participar en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales que requieran representación del país”, agregaron.

El cargo implica que Frei actuará como representante diplomático de Chile en eventos o negociaciones eventuales. Al no estar limitado a un país en particular, la administración de Kast podrá recurrir a su gestión en cualquier escenario internacional donde se requiera su presencia o experiencia.

Al respecto, el canciller Francisco Pérez Mackenna señaló que “su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrados a lo largo de su extensa carrera política, constituyen cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional”.

El nombramiento se produce meses después del quiebre político entre Frei y su militancia histórica en la Democracia Cristiana (DC), luego de que hiciera público su apoyo al actual presidente, José Antonio Kast, a días de la segunda vuelta presidencial, desmarcándose así del respaldo de su colectividad a la candidata oficialista, Jeannette Jara.