Contraloría se suma al Día del Patrimonio: Abrirá su sede central y contralora Dorothy Pérez recibirá a los visitantes

La Contraloría General de la República (CGR) anunció que, durante este Día de los Patrimonios del domingo 31 de mayo, abrirá sus puertas para recibir visitas en su sede central, ubicada en Teatinos 56, en la comuna de Santiago.

Las visitas estarán disponibles desde las 10:00 hasta las 14:00 horas de ese día y contarán con la presencia de la contralora Dorothy Pérez, quien recibirá a los visitantes en el museo institucional, otro de los atractivos de la CGR.

A diferencia de las versiones previas, el itinerario de esta edición se concentrará exclusivamente en el hall central de la institución. En dicho espacio se dispondrá de diversos stands informativos con objetos históricos que repasan la trayectoria y labor de la Contraloría desde su fundación en 1927.

Además, durante el recorrido se podrá ver el trabajo de conservación de documentos históricos en el Archivo General de la CGR, el cual contiene piezas imperdibles como la Declaración de Guerra de Chile a Japón y el Libro de Tierras.

Desde la entidad explican que esto busca “acercar a la ciudadanía al trabajo que realiza la CGR en materia de fiscalización, transparencia y resguardo de los recursos públicos, a través de una experiencia que combina patrimonio histórico, documentos emblemáticos y espacios abiertos a la comunidad”.