En prisión preventiva queda sujeto que arrastró casi por dos kilómetros a Carabinero en Chiguayante

El Juzgado de Garantía de Chiguayante decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para el sujeto que arrastró a un funcionario de Carabineros en servicio por casi dos kilómetros. El hombre fue imputado por el delito de “homicidio frustrado”.

El incidente se registró alrededor de las 12:57 horas de este jueves, en medio de un control vehicular realizado por personal de la Séptima Comisaría de Chiguayante.

En ese contexto, el sujeto “se dio a la fuga arrastrando al cabo segundo que lo iba a infraccionar, y avanzó casi dos kilómetros con el carabinero colgando por el lado del copiloto, al quedar atrapado su brazo en la ventanilla de la portezuela respectiva”.

En la audiencia de formalización se detalló que el hombre no mantenía los papeles al día de su automóvil y que, gracias al uso de su indumentaria de protección, el uniformado afectado resultó solo con lesiones de mediana gravedad.

La jueza a cargo, Elvira Muñoz Sanhueza, ordenó la prisión preventiva del imputado “por considerar que la libertad del sujeto constituye un peligro para la seguridad de la sociedad” y fijó un plazo de tres meses para la investigación del caso.