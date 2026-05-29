Subsecretario de Redes Asistenciales defiende ajuste presupuestario: “Puedo asegurar que no va a afectar para nada la atención del paciente”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, aseguró este viernes que los recortes en el presupuesto del Ministerio de Salud (Minsal) no van a afectar la atención de los pacientes y que, incluso, aumentará la productividad.

“Nosotros ya hemos recibido el 100% de los planes de ajuste desde Arica hasta Punta Arenas y le puedo asegurar que nosotros vamos a lograr un control del gasto sin afectar para nada la atención del paciente. Y además, muy importante, con aumento de la producción“, sostuvo en Hoy es Noticia.

#HoyEsNoticiaCNN | Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales, sobre los recortes en Salud: “Estamos plenamente seguros de que los ajustes presupuestarios no van a afectar la atención directa de pacientes”.@matiburgos 💻https://t.co/54rxaFGS8f pic.twitter.com/AvwVAnBhZi — CNN Chile (@CNNChile) May 29, 2026

La autoridad también se sumó a las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a que “a veces uno con menos recursos hace más” sobre el reajuste del presupuesto, al señalar que “se puede hacer más y mejor”.

En ese sentido, reiteró que “estos ajustes presupuestarios alcanzan en general solo al 1,1% del presupuesto vigente para los servicios de salud. Y nosotros estamos plenamente seguros de que estos ajustes no van a afectar la atención directa de pacientes”.

Asimismo, explicó que los ajustes “básicamente se han visto en lo que nosotros denominamos el ítem subtítulo 22, que es la compra de bienes y servicios de consumo, y también en el ítem subtítulo 21, que tiene que ver con recursos humanos“.

Respecto a los recursos humanos, señaló que este recorte busca “disminuir el ausentismo, porque cuando se disminuye el ausentismo (por licencias médicas), no solamente se paga menos el subsidio de incapacidad laboral, sino que también se paga menos en lo que son los reemplazos. Cabe señalar que no hay ninguna restricción para poder reemplazar aquellos servicios clínicos y aquel personal clínico que se desempeña en áreas clínicas, y lo que hoy se está haciendo es solamente buscar que las suplencias de reemplazos y las horas extras bajen por el control del ausentismo”.

En esa línea, enfatizó que esto “es una señal para que los servicios de salud y las direcciones de hospitales realmente revisen sus procesos. Tanto de administración del recurso humano, que tiene que ver con el ausentismo, como en los bienes de servicio y consumo”.

Campaña de vacunación no logra la cobertura deseada en tres grupos de riesgo

El subsecretario también abordó la campaña de vacunación del Minsal que está vigente desde el 1 de marzo de 2026: “Hoy tenemos un promedio de avance del 70% y tenemos cumplidos los objetivos en relación con la población que trabaja en el sector salud privado y en el sector salud público, pero también con algunas personas de riesgo”.

No obstante, precisó que “la campaña no ha logrado tener los resultados ni los porcentajes de cobertura que deseamos en tres grupos de riesgo”.

Detalló que estos tres grupos son:

Los menores de entre cinco meses y cinco años.

Las mujeres embarazadas.

Los adultos mayores de 60 años.

#HoyEsNoticiaCNN | “Team cuidarnos”: Minsal lanza campaña de invierno 2026 Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales: “La campaña no ha logrado tener los resultados de cobertura que deseamos en tres grupos de riesgo: embarazadas, mayores de 60 años y menores entre 5… pic.twitter.com/2zTGXS4TGf — CNN Chile (@CNNChile) May 29, 2026



Con motivo de esto, el ministerio lanzó la campaña comunicacional “Team Cuidarnos”, cuyo objetivo explicó que es “lograr que todas estas poblaciones de riesgo lleguen a vacunarse antes de que venga el peak de las infecciones respiratorias”.

Agregó que el llamado es, en especial, para la vacuna contra la influenza y el virus respiratorio sincicial.

Por último, informó que hay “1.750 puestos de vacunación que denominamos como intramuro y como extramuro, sobre todo en aquellas áreas donde hay circulación de personas, los fines de semana particularmente. Tenemos una campaña amplia y la invitación es: aproveche el puesto de vacunación y vacúnese”.