Coloma y AC contra Grau: “Nunca se puede descartar a priori ningún tipo de recurso, pero cuando se es gobierno, uno tiene una responsabilidad mayor”

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, abordó las diferencias que causó dentro del bloque oficialista el anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En conversación con CNN Prime, Coloma se refirió a los emplazamientos a Chile Vamos para sumarse al libelo, especialmente de miembros del Partido Republicano, tales como el diputado Agustín Romero, los que fueron rechazados por los gremialistas.

Frente a los cuestionamientos, llamó a actuar con cautela y sostuvo que la colectividad aún se encuentra revisando los antecedentes: “Nosotros estamos analizando todos los escenarios. Creemos que uno nunca puede descartar a priori ningún tipo de recurso legal ni constitucional, pero también creemos que cuando uno es gobierno, uno tiene una responsabilidad mayor“.

#CNNPrime | Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, y división en el bloque oficialista por acusación constitucional contra Grau: “Nosotros somos gobierno y eso requiere de una dosis mayor de responsabilidad”. 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/qx6I5taLlU — CNN Chile (@CNNChile) May 30, 2026



Asimismo, advirtió que impulsar disputas dentro de la coalición podría terminar siendo contraproducente. “Decir que quienes creen que generando roce al interior del oficialismo van a tener un beneficio cometen un profundo error”, señaló, agregando que “cuando uno actúa con seriedad, uno tiene que actuar en unidad“.

Respecto de las críticas de sectores que han acusado a Chile Vamos de ser cómplice de la gestión de Grau si no respalda la acusación constitucional, el dirigente respondió que “nosotros vamos a estudiar todos los antecedentes. No descartamos, por ningún motivo, incluso votar a favor de la acusación, si aquí hay que analizar el fondo“. Sin embargo, enfatizó que “cuando uno inicia este tipo de acciones, lo peor que puede hacer es dividir el oficialismo“.

En esa línea, defendió la postura adoptada por la UDI y recalcó que las decisiones deben tomarse considerando la responsabilidad que implica formar parte del gobierno. “Yo sé que quizás algunos creen que siendo eternamente oposición uno saca más rédito político, pero cuando uno llega al gobierno, uno tiene una mayor responsabilidad“, sostuvo.

Sobre las críticas públicas al Ejecutivo provenientes de algunos sectores oficialistas, Coloma sostuvo que “cuando uno ataca al gobierno en público, quienes terminan ganando, en este caso, son los partidos de izquierda”. Por ello, afirmó que “cuando uno quiere hacer cambios de verdad, uno tiene que hablarlos con seriedad, en privado muchas veces, para generar esos cambios”.

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