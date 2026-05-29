“Gobierne con madurez” y “dejaron a Chile endeudado”: Biministro Mas y senador Ibáñez protagonizan tenso cruce por Sala Cuna

Tras revelarse el alza histórica del desempleo, que llegó hasta un 9,1% en el trimestre de febrero-abril, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, protagonizó un tenso cruce con el senador Diego Ibáñez (FA) en redes sociales.

Fue a través de X (ex Twitter) que el titular de las dos carteras reaccionó a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante este viernes: que el desempleo llegó a su nivel más alto en casi cinco años.

“La alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral”, compartió.

En esa línea, llamó a aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno: “El Proyecto de Reconstrucción Nacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita. No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego”.

La alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral.… — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) May 29, 2026

A las pocas horas de su publicación, el senador del Frente Amplio arremetió contra Mas y mencionó la indicación del proyecto de Sala Cuna que la oposición ingresó a la iniciativa, que incluso fue aprobada, pero que el Gobierno anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para declararla inconstitucional.

“Ministro, si verdaderamente les importa el empleo, ¿por qué declarar inconstitucional la indicación de sala cuna? Son 150 mil empleos femeninos. Y el crédito a la planilla de la megareforma del presidente José Antonio Kast tampoco asegura crear ni uno solo; funciona como una segunda reducción tributaria y no se enfoca en las Pymes. Hasta Matthei lo calificó de inútil”, criticó Ibáñez.

Mas respondió enseguida a Ibáñez, apuntando contra el Gobierno de Gabriel Boric y responsabilizándolo de las cifras actuales del desempleo: “Senador, estuvieron cuatro años en el gobierno y dejaron al país más endeudado, económicamente estancado y con el desempleo al alza. Siete millones de chilenos votaron por un cambio en el rumbo del país, y eso es lo que estamos proponiendo”.

Respecto al emplazamiento de Ibáñez, sostuvo que “la izquierda puede presentar sus alternativas, pero con un límite básico: sin violar la constitución. El resto es demagogia“.

Senador, estuvieron cuatro años en el gobierno y dejaron al país más endeudado, económicamente estancado y con el desempleo al alza. Siete millones de chilenos votaron por un cambio en el rumbo del país, y eso es lo que estamos proponiendo. La izquierda puede presentar sus… https://t.co/Zd97FBl6ZL — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) May 29, 2026

No obstante, el enfrentamiento no terminó allí. Ibáñez volvió a replicar con dureza contra la autoridad: “Ministro gobierne con madurez y supere la lógica de campaña. Todo el país espera menos metáforas, más respuestas concretas y dejar de culpar de todo al gobierno anterior”.

“La Sala Cuna es constitucional si usted la patrocina. La cámara junto a sus propias senadoras ya le dan la confianza para ello, no tiene excusas. El crédito al empleo no crea ningún nuevo trabajo ¿o nos puede asegurar lo que el ministro Quiroz no pudo? Esperamos su invitación al diálogo y una cuenta pública que le hable a la gente con sinceridad”, agregó.