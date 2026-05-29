Bolivia: Hallan marihuana, celulares y una peluca en la celda del hijo del expresidente Arce

(EFE)- La Fiscalía de Bolivia informó este viernes que abrió una investigación contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce (2020-2025), por la tenencia de cinco gramos de marihuana en una cárcel en la región oriental de Santa Cruz, donde cumple detención preventiva desde marzo pasado.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, indicó que durante un control sorpresa realizado en la víspera en la prisión de Palmasola se encontró en la celda de Arce Mosqueira marihuana “que no llega ni a cinco gramos”.

Mariaca mencionó que la ley boliviana establece que “persona que sea encontrada con sustancias controladas en su poder tendrá que ser procesada”.

Por este caso, Arce Mosqueira debía comparecer ante un juez este viernes, pero la audiencia se suspendió porque sufrió una descompensación y la vista judicial fue pospuesta hasta la próxima semana.

El jueves, la Policía del penal realizó una requisa sorpresa en la cárcel y, además de la droga, halló en la celda dos teléfonos, cuyo uso está prohibido en prisión, además de una peluca.

La dirección de la cárcel mencionó a los medios locales que también se iniciará un proceso administrativo interno contra Arce Mosqueira por violar las normas y reglamentos penitenciarios.

Investigan lujos y millonarios nexos de los Arce

Marcelo Arce Mosqueira cumple detención preventiva desde marzo pasado por un proceso por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, en el que también están acusados sus hermanos Rafael y Camila, cuyo paradero se desconoce, además del exmandatario.

El expresidente Arce está encarcelado en La Paz desde diciembre debido a una investigación por supuesta corrupción en el manejo de un fondo estatal para proyectos indígenas cuando fue ministro de Economía del Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Mientras que Rafael y Camila Arce también son investigados desde 2024 por la obtención de un préstamo por 9,1 millones de dólares, realizado en seis operaciones con una misma entidad bancaria en octubre de 2021, cuando ambos tenían 25 y 20 años, respectivamente.

Según la investigación, ese dinero fue utilizado para adquirir en Santa Cruz una propiedad de 2.187 hectáreas para un proyecto agropecuario y, además, se confirmó que posteriormente compraron un departamento y vehículos de lujo en La Paz.