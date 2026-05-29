Aduanas decomisa millonario cargamento de artículos falsificados en Iquique: Se incautaron más de 9 mil pares de zapatillas

Este viernes, el Servicio Nacional de Aduanas informó sobre una fiscalización que permitió incautar un millonario cargamento de falsificaciones de marcas de lujo que iban a ingresar a Chile a través del puerto de Iquique.

En total, se detectó el contrabando de 9.972 pares de zapatillas que imitaban a firmas exclusivas como Louis Vuitton, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana y Nike, entre otras. Además, el equipo de la Aduana Regional de Iquique incautó 30 carteras réplicas de Louis Vuitton y Burberry, junto con 60 gorros “Gucci”.

A través de las labores de fiscalización y un análisis de datos de comercio exterior, el personal detectó un contenedor lleno con este contrabando de zapatillas, carteras, gorros falsos y joyas de fantasía, cargamento avaluado en más de US$ 296.000.

Tras detectar anomalías mediante una revisión con escáner, se procedió a la apertura del contenedor, donde se encontraron todos los productos falsificados que provenían desde Asia.

🚫👟 En el puerto de #Iquique, Aduanas incautó casi 10 mil zapatillas falsificadas, además de carteras, gorros y joyas de fantasía. El caso fue dado a conocer por el Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza. pic.twitter.com/cYAIWh1Ixj — Aduanas de Chile (@AduanaCL) May 29, 2026

La directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, explicó cómo se llevó a cabo la incautación: “Este procedimiento es resultado del trabajo permanente de análisis de riesgo e inteligencia que desarrollamos en los distintos puntos de control del país. A partir de esos procesos se identificó una operación que requería una revisión más exhaustiva y, mediante el uso de tecnología no intrusiva, se escaneó el contenedor, detectándose mercancías no declaradas y una importante cantidad de productos que vulneraban derechos de propiedad intelectual e industrial”.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, enfatizó que “el Gobierno del presidente Kast está comprometido con fortalecer la seguridad de los habitantes de la Región de Tarapacá y de todos los chilenos. Para ello, es fundamental seguir reforzando las capacidades de control y fiscalización de los organismos del Estado, de manera que procedimientos exitosos como este continúen dando resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito”.

En esa línea, se refirió a los recortes del presupuesto en el Ejecutivo: “Los organismos que cumplen funciones esenciales en el combate a la delincuencia y al crimen organizado contarán con los recursos necesarios para desarrollar su labor. Como Gobierno, estamos trabajando para fortalecer estas capacidades y seguir respaldando el trabajo que realizan diariamente en beneficio de la seguridad del país”.

Finalmente, Arriaza destacó “que este tipo de hallazgos demuestra la capacidad de nuestros equipos fiscalizadores para identificar operaciones irregulares y proteger tanto a los consumidores como al comercio legítimo. Como Servicio Nacional de Aduanas cumplimos un rol fundamental en la seguridad y el desarrollo del país, resguardando las fronteras, combatiendo el comercio ilícito y contribuyendo a que las actividades económicas se desarrollen bajo reglas justas y en cumplimiento de la normativa vigente”.