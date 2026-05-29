Camino a la ONU: Michelle Bachelet se reúne con Emmanuel Macron, uno de los cinco presidentes con poder de veto en las elecciones

Este viernes, la expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

La otrora mandataria se reunió con Macron en París, Francia, tras su paso por Reino Unido, donde ella y los otros tres candidatos latinoamericanos se reunieron para participar de un debate, que finalmente terminó como una exposición individual.

Cabe recordar que Francia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —junto a Estados Unidos, China, Reino Unido y Rusia—, es decir, los únicos con capacidad de vetar cualquier postulación al cargo.

En sus redes sociales, Bachelet señaló que tuvo “una valiosa conversación con el presidente de Francia acerca de los principales desafíos que enfrenta hoy la comunidad internacional y sobre mi visión para el futuro de las Naciones Unidas, en el marco de mi candidatura a la Secretaría General”.

“Compartí la convicción de que necesitamos una ONU fortalecida, capaz de responder con mayor eficacia a los desafíos globales, promover la paz, defender los derechos humanos, impulsar el desarrollo sostenible y recuperar la confianza de las personas en el multilateralismo”, agregó.

La expresidenta buscaría reunirse con los otros líderes mundiales de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. A inicios de junio, llegaría a Rusia para seguir las gestiones con el Kremlin, sosteniendo eventualmente un encuentro con el presidente Vladimir Putin.