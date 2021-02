Francisco Reyes (66), actor nacional reconocido por sus 40 años de participación en teatro, cine y teleseries, es candidato a la Convención Constitucional por el distrito 8, compuesto por las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.

Una de las motivaciones del actor de Sucupira, Romané y Los Pincheira es “poder colocar en el corazón de la constituyente el tema de la cultura y el lenguaje cultural, pero no tomado solamente como las artes y el patrimonio, sino que como la comunidad”.

En conversación con CNN Chile, Reyes aseguró que “cultura es comunidad y es importante que las comunidades se visibilicen y estén en el centro de la discusión”. El intérprete declaró que “tenemos que conocer cuáles son las diferentes formas de vida que existen en el territorio no sólo de la cultura, sino las culturas barriales, villas y pueblos”.

“El centralismo del poder político y económico llegó a su fin”

El candidato por el D8 cree que la Convención Constitucional debe reflexionar sobre el sistema de Gobierno y Estado de Chile. “Hay que avanzar y replantearse la estructura del Estado”, expresó.

“El centralismo del poder político y económico llegó a su fin. Es importante que el poder político no esté sólo en una persona y su gabinete”, instó Pancho Reyes.

Para él, es importante “avanzar democráticamente, porque la democracia que tenemos demostró que no funciona: está alejada de la comunidad y no representa a las personas”.

Por lo mismo, insiste en que “la comunidad debe ser parte de las decisiones políticas a través de la democracia directa”. Además, cree que se debe discutir la posibilidad del “plebiscito revocatorio de autoridades que hayan sido electas popularmente”.

Del mismo modo, indicó que “se deben buscar distintos métodos y formas en que las personas estén más presente en las decisiones políticas y que los políticos y los partidos, que son las instituciones de la democracia, tengan la obligación de estar en contacto permanente con las comunidades”.

La visión política y cultural de Pancho Reyes

“Siempre, por lo menos desde el nivel del Estado, la cultura se ha tomado como algo que tiene que ver con las artes de forma aleatorio al desarrollo de las personas y las comunidades. Yo lo veo de otra forma”, expresó el actor de profesión.

Según él, “la cultura es de primera necesidad, porque no tiene que ver solamente con el trabajo de los artistas, sino que con la forma en que las personas viven, se comunican y existen en los territorios”. Aún así, “nunca, en ningún programa de gobierno, la cultura ha salido del último lugar como tema”.

“En la medida en que las comunidades logren ser visualizadas ya no va a existir un terreno fértil para el abuso, que es una de las prácticas más comunes en el sistema actual”, sostuvo.

En tanto, el candidato manifestó que las comunas que componen el distrito 8 “siempre han sido desplazadas por las comunas más ricas, ya sea como patio trasero o como zona de sacrificio. La forma de organización que tienen estas comunas a causa de la ausencia del Estado, no son visibilizadas, no existe”.

“Como siempre he dicho, mi territorio es el teatro y es ahí donde yo me paro, donde establezco relaciones y conocimiento con las comunidades y me dispongo para ser útil en esas comunas, para ser un puente y ayudar en todo lo que pueda”, dijo Reyes.

El rol de la cultura en la pandemia del COVID-19

“Durante la pandemia, en particular en tiempos de cuarentena, las artes son conversación, reflexión, belleza, pacíficas en el más profundo sentido de la palabra, porque genera comunidad y en este tiempo hemos visto eso. No había conversado nunca con tanta gente sino a través de las funciones de teatro virtual que hemos tenido la obligación de hacer en este tiempo para poder mantenernos vigentes y conseguir recursos”, comentó el candidato a la CC.

Por lo mismo, las “artes acompañan, ayudan a la sanidad mental. Cuando se hizo la Pequeña Gigante (2007) en Santiago salió un millón de personas y la policía estaba aterrorizada por la cantidad de vandalismo que se podía producir. No hubo ningún sólo robo, porque la gente estaba en otro estado, el que genera el arte”.

En tanto, contó que “esa experiencia también la he vivido cuando hago teatro pueblo a pueblo con gente de distintos bandos e idiosincracias. Uno sabe que eso es real y lo hemos comprobado en esta pandemia”.

Ante esto, Reyes aseveró que “hay que lograr convencer a los 155 constituyentes que la cultura y las artes son esenciales” y “la Constitución debe garantizar los derechos culturales, la realización, difusión y acceso”.

El arte y la cultura en el sistema educacional

En 2007, Francisco fue presidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte) y ha sido parte de diversas iniciativas en el Congreso Nacional para impulsar la incorporación de la educación artística dentro de la malla curricular escolar.

“Es fundamental que la educación incorpore a las artes desde la primera infancia”, explicó. “No se trata de tener el ramo de música o teatro, se trata de que esté integrando realmente. Si los alumnos van a estudiar un instrumento, que toquen el instrumento y tengan la experiencia de que puede generar música, una obra de teatro o un personaje”.

El artista indicó que el arte “provoca en un niño otra relación con sus compañeros, mejora la autoestima increíblemente. Un niño que logra cantar frente a sus pares y logra generar emoción a través de lo que hace, es un niño que se valora enormemente. Eso es el arte en la educación de la primera infancia”.

Por lo mismo, contó que “hay experiencias que se han hecho en teatro en algunas escuelas de introducir el teatro en la malla curricular de los niños y ha sido una experiencia alucinante. La han adoptado los profesores y hasta los apoderados han querido participar de la experiencia guiada por monitores teatrales profesionales”.

“No es algo superfluo, es algo muy profundo y me interesaría que ese lenguaje y conciencia esté presente en la Convención para analizar todos los temas de derechos sociales, ambientales o las relaciones políticas del país y la conformación del Estado”, expuso.

De este modo, instó a que “la cultura y la comunidad presente en el corazón de la Convención es fundamental para poder generar otro Chile”, pero con la noción presente de que “el Estado no tiene que imponer ninguna forma de hacer cultura en las comunidades, solamente tiene que observar y apoyar, lo mismo que con las artes”.