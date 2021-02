Debido a su quehacer como profesora de inglés, la educación se encuentra en el centro de la candidatura a constituyente de Francisca Desbordes (30), quien cuenta que esta es su primera incursión política.

Sin embargo, no se trata de un territorio desconocido para ella. La política es una esfera que siempre ha estado presente en su vida debido a la trayectoria de su papá, el ex ministro y actual candidato presidencial, Mario Desbordes (RN).

Militante de Renovación Nacional, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente trabajando en dicha casa de estudios, Desbordes compite por el Distrito 6, que comprende a las comunas de Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.

“He vivido toda mi vida en Villa Alemana, yo me vine a vivir desde Santiago cuando estaba en tercero básico, así que crecí y me desarrollé acá, vine al colegio acá, estudié en la PUCV, esta es mi región y es mi distrito porque he vivido acá siempre“, explica.

El Estado y la educación

La inequidad entre los colegios municipales y privados en el país es una de las principales preocupaciones que plantea Desbordes: “Tenemos que trabajar para mejorar esa situación dándole más fuerza al Estado, un rol más activo en garantizar la calidad en la educación, sobre todo en el sistema público. En este momento tenemos grandes diferencias en este sistema y tenemos que igualar la cancha para que ambos colegios, tanto municipales como particulares y subvencionados, sean competitivos entre sí”.

De este modo, una de sus propuestas es que en la nueva Constitución quede plasmada “una definición más detallada del derecho a la educación y lo que es la educación y, segundo, establecer el rol del Estado en garantizar la calidad de la educación en el sistema educacional, porque eso no existe en este momento en la Constitución, tiene que estar textual para que no se base en interpretaciones”.

“Por otro lado, mantener lo que es el rol preferente de los padres para educar a sus hijos y el concepto de libre enseñanza, pero que este se refleje en una pluralidad de proyectos educativos más que en una libertad limitada de abrir y cerrar colegios. Además, que los colegios sean inclusivos y no discriminatorios”, añade.

En ese sentido, señala que la docencia es una de las razones que la llevó a competir: “Siento que faltan profesores en la política, sobre todo profesores de derecha, es momento de que los protagonistas del sistema educativo estemos involucrados activamente en los cambios que nosotros mismos deseamos hacerle a la educación chilena”.

La derecha social

Francisca cuenta que votó Apruebo en el plebiscito y que otra motivación que impulsó su candidatura fueron las voces contra la paridad de género dentro de la derecha. “A mí me motivan mucho los temas de género, yo quiero que haya renovación en el pensamiento y por eso dije ‘no quiero que nos quedemos en estos pensamientos del pasado, así que me toca a mí estar ahí como profesora y mujer joven'”, relata.

En ese sentido, se identifica con el sector de la “derecha social” de RN, que es liderado precisamente por su padre, entre otras figuras. “Yo para nada soy de derecha dura, de hecho, yo te hablo de un rol más fuerte del Estado en la educación, yo creo en eso. El área más dura de RN y de la derecha no lo piensan así. También en temas de salud, de género, claramente pertenezco a una RN más social”, indica.

No es partidaria del aborto libre debido que considera que “es una medida reactiva” y cree que “tenemos que trabajar más fuerte en los derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con la educación sexual y el acceso a la anticoncepción”. De todas afirmas, asegura que sí está de acuerdo con la existencia de la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales.

En esta misma área, expresa que “estoy muy contenta porque una de las propuestas que a mí más me motiva es el tema de la coparentalidad y creo que hay una transversalidad tanto en la izquierda como en la derecha de incluirla en la Constitución. Otro tema es la igualdad de sueldo a mismo trabajo, que también nos afecta tanto a hombres como a mujeres”.

Cercanía con su padre

Con respecto a la afinidad política con su papá, Desbordes indica que “nos parecemos bastante, esta es primera vez que yo entro en política, pero hace mucho tiempo lo estaba considerando porque a mí me gustaría ayudar a impulsar el proyecto de país que tiene mi papá de una derecha más social, con una economía más social, con una visión del proyecto país que tiene él”.

Según cuenta, al interior de la familia existen distintas posturas políticas y que, por ejemplo, su mamá se considera de izquierda. “¿Qué nos diferencia con mi otro lado de la familia? Yo siempre voy a defender la institucionalidad, yo soy bien patriota para mis cosas y el respeto a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, lo tengo inculcado desde chiquitita porque mi papá fue carabinero”, detalla.

Carabineros

En ese sentido, la candidata expresa que está de acuerdo con los dichos de su padre tras la muerte del joven malabarista en Panguipulli, quien fue baleado por un carabinero. El ex ministro afirmó que “en Alemania o en Chile la policía hace uso de su arma”.

“Creo que Carabineros actuó cuando estaba en peligro su vida, a Francisco le pidieron que entregara los machetes, que los soltara, y en vez de ceder, él reacciona agresivamente y ataca al carabinero. Y al momento en que Francisco ataca al carabinero, él dispara, eso para mí es legítima defensa“, dice.

“Yo creo que cuando a uno le hacen un control de identidad, lo que uno tiene que hacer es entregar el carnet, dejar que el carabinero haga su trabajo y continuar con su vida normal. Negarse, amenazar a Carabineros, atacarlos, fue lo que llevó a ese resultado“, agrega.

Finalmente, con respecto al debate en torno a si se debe reestructurar o refundar Carabineros, la candidata manifiesta que “yo creo que Carabineros hasta hace muy poco estaba funcionando de buena forma, era una institución muy bien evaluada. Creo que hay que revisar cómo está funcionando y hacerle reformas, pero desarmar Carabineros y crear otra policía, no estoy de acuerdo. De que hay que hacer cambios, sí hay que hacerlos”.

