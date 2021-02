Alejandra Westermayer (37) es la abogada que logró la primera condena por el delito de maltrato animal en Chile. El hito ocurrió en 2018, cuando una mujer fue sentenciada a 41 días de presidio remitido y al pago de una multa de 1/3 de UTM por haber matado a golpes un perro junto a su hijo menor de edad en la localidad de Alerce, en Puerto Montt.

Es desde esa ciudad donde Westermayer lanzó su candidatura independiente -en un cupo de Evópoli- a la Convención Constitucional en representación del Distrito 26, compuesto por las comunas de Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonchi, Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Maullín, Palena, Puerto Montt, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Quinchao.

En su campaña, se ha abanderado por una Constitución con perspectiva de género, que incluya a los animales y que consagre la descentralización.

Una abogada animalista

Alejandra recién se había titulado de abogada cuando estalló en Puerto Montt el caso de la madre y el hijo que torturaron y asesinaron a un perro frente a las cámaras de seguridad de una empresa. “Yo me contacté con la Fundación Albergando un Amigo y les dije que me ofrecía para patrocinarles la causa por el delito de maltrato animal”, cuenta a CNN Chile.

El resto es historia. Después de un año, la organización consiguió la primera condena por maltrato animal. “En esa época no había mucha cultura de respeto, muchas personas encontraban que habían muchas otras cosas más importantes de las que preocuparse, pero se fue generando cierta conciencia porque la gente vio que es un delito y que podía ser perseguido por la justicia y se le podía imponer una sanción. Siento que también ayudó a que mucha más gente se atreviese a denunciar“, reflexiona, recordando el mediático caso.

Alejandra dice que su preocupación por los animales viene de toda vida. Ha participado como expositora en seminarios y conversatorios, ha capacitado a funcionarios municipales y, aunque actualmente se desempeña como abogada fiscal en la Superintendencia de Educación en la Región de Los Lagos, sigue tramitando algunas causas por delito de maltrato animal.

La abogada explica que actualmente existe una “dispersión normativa” en Chile respecto a los derechos de los animales: “contamos con diversas leyes que se refieren a situaciones de tenencia responsable, por ejemplo, y en el Código Civil vemos que los animales aún son considerados cosas. En materia del Código Penal tenemos el delito de maltrato animal, que establece penas que no son muy elevadas, máximo tres años, y vemos que en ese mismo código siguen siendo considerados cosas al momento de analizar el delito de abigeato, que es el hurto de animales“.

A nivel constitucional, no existe una consagración de los animales. “Yo abogo porque en este proceso constituyente tengamos esa discusión, nos planteemos la posibilidad de considerarlos como parte de nuestra norma fundamental y me gustaría que tengan una consagración a nivel constitucional, que el Estado garantice su protección y el mayor respeto de todos los animales de acuerdo a su especie“, manifiesta.

Para ello, propone la creación de un organismo autónomo con patrimonio propio, de carácter técnico, que fomente el resguardo, la protección y la promoción del bienestar “de todos los animales, más allá de las mascotas”.

Feminismo

Westermayer ve esa primera condena como “un estímulo para que la gente se atreviera a denunciar”. Pero advierte que esta es sólo una de las áreas donde el temor o la resistencia a acusar un delito es un obstáculo. “Esto ocurre en todas las materias. Muchas veces en temas de violencia de género, las mujeres no se atreven a denunciar porque creen que no van a tener una respuesta o los tribunales ni la justicia la van a escuchar“, señala.

La equidad de género es justamente una de las banderas de su campaña. Antes de trabajar en la Superintendencia de Educación en la Región de Los Lagos, la abogada se desempeñó como encargada regional de Programas en Sernameg.

Aunque reconoce que la paridad en la CC “es un gran avance”, repara en que “para poder consolidarnos como una democracia robusta no sólo basta con contar con paridad nominal y de resultado, sino que la Constitución efectivamente tenga esta perspectiva de género“.

“Actualmente, la Constitución señala que hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero eso es una disposición más bien formal. Vemos que esa disposición no se ocupa de las efectivas inequidades, situaciones en las que las mujeres estamos en situación de desventaja, por ejemplo, no se ocupa de remover los obstáculos en el orden económico y social, no es suficiente para revertir la posición de discriminación y sometiendo que a lo largo de toda nuestra historia han tenido las mujeres”, expresa la candidata del Distrito 26.

Descentralización

Alejandra nació, estudió y vive actualmente en Puerto Montt. De ahí viene su preocupación por una descentralización efectiva.

“El 11 de abril vamos a ver que 108 de los 155 constituyentes van a ser de regiones; eso quiere decir que perfectamente se pueden plantear las discusiones sobre una efectiva descentralización“, dice la abogada.

Aclara que es de la idea de mantener un régimen unitario de Gobierno, con un solo centro impulsor político y gubernamental, pero quisiera dar “un mayor empoderamiento y distribución efectiva de competencias a las regiones: que se priorice lo local sobre lo regional y lo regional sobre lo nacional”.

Finalmente, Westermayer destaca que no es una persona que haya llegado desde afuera a ocupar un cupo, lo que le da una ventaja a la hora de competir por su distrito: “no soy una persona completamente desconocida, porque toda la vida he sido de la región”.