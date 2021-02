Proveniente del desierto, los valles y las montañas de Calama (Región de Antofagasta) y en honor a sus tierras nortinas, la candidata se presenta en idioma kunza, lengua de los pueblos atacameños: “Ckayahia huasina, Ack’ cka’ ya Dalila Peña” (“Buen día, yo soy Dalila Peña”).

Peña se define como hija de una familia obrera, madre, jefa de hogar, pobladora, educadora y activista ambiental. Entre su trayectoria se encuentra su participación desde los inicios en la Coordinadora de Defensa del Río Loa y en la junta de vecinos de la población Gladys Marín.

Es a partir de ese trabajo que ahora compite por un cupo en la Convención Constitucional como parte de la Lista del Pueblo por el distrito 3, que incluye a las comunas de Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla.

En conversación con CNN Chile, indica que la defensa del medioambiente, los derechos sociales, sexuales, reproductivos, el reconocimiento de los pueblos originarios y un giro en el modelo económico se encuentran en el centro de su candidatura.

El medioambiente al centro

Dalila Peña se desempeña como educadora ambiental tradicional en la Escuela Básica Pedro Vergara Keller, lo que, según explica, consiste en que “enseño de la cultura de nuestros pueblos originarios, lo que está estrechamente vinculado con lo que es el medioambiente, que es mi área fuerte”.

Su participación en la Coordinadora de Defensa del Río Loa suma 18 años y, según detalla, “nace desde la inconsecuencia que ha tenido el sistema capitalista, neoliberal, respecto de la calidad de vida, porque para nosotros el agua es un ser vivo al igual que la tierra, entonces no podemos estar separando las cosas, aunque nuestra Constitución actualmente lo hace”.

Entre sus luchas se encuentra la oposición a la instalación de la minera Doña Inés de Collahuasi y la expansión de la planta Recimat, que recicla baterías, debido a una sobreexplotación de los recursos hídricos, en el caso de la primera, y la cercanía con territorios habitados, en la segunda.

“Todas estas cosas merman nuestra calidad de vida y va vinculado 100% con los temas de salud. Hay una irresponsabilidad por parte del Ministerio de Salud porque ellos desvinculan el tema de la contaminación respecto de los altos índices de enfermedades que se generan acá, incluso en niños ya hay malformaciones”, dice.

Los sectores populares y la nueva Constitución

Peña aclara que su candidatura nace en representación de la Asamblea de Organizaciones que Luchan Calama, que está integrada por 17 organizaciones que trabajaron una serie de temáticas a través de distintos cabildos.

Para ella es importante la presencia de los sectores populares en la elaboración de la nueva Constitución y apunta al modelo económico actual. “Todos los días veo reflejada la precarización de la vida, nos costó un montón tener esta casita y el vivir en una zona saturada nos vulnera la calidad de vida y hay un montón de enfermedades que se vinculan a esto”.

En ese sentido, asegura que las políticas públicas no consideran cada uno de los contextos del país y que es necesario incluir la mirada de quienes están afectados por estas problemáticas.

“Mientras sigan entregados estos derechos a los privados va a ser súper complejo que nosotros podamos tener una mejor salud, previsión y ayudas que de verdad sean efectivas para la población”, dice.

Desconfianza de la clase política

La Lista del Pueblo se autodefine como “quienes hemos luchado toda la historia por obtener dignidad y justicia”, compite como lista única de independientes a nivel nacional y, entre otras cosas, han manifestado su desconfianza por los actores políticos y la institucionalidad actual.

Por eso, Dalila Peña afirma que la participación de partidos políticos en el proceso constituyente “es una vergüenza, porque simplemente no han entendido que esto es sin ellos, ellos todavía no han sido capaces de hacer la reflexión respecto de por qué llegamos al plebiscito, por qué llegamos a las calles, por qué el estallido”.

“Lo único que yo veo es que ellos van a defender sus propios intereses, no van a construir por la ciudadanía, ellos van a defender lo que tienen. Yo no veo con buenos ojos a ningún político que esté metido acá, porque ellos no han pasado las precariedades que nosotros hemos vivido desde el momento de nacer, a ellos no les ha faltado, pudieron estudiar tranquilamente, tal vez con alguna estrechez, pero nunca con la vulnerabilidad en la que uno ha nacido”, añade.

En esa línea, afirma que “no nos relacionamos con ningún partido político, nosotros manifestamos una desconfianza general hacia el Acuerdo por la Paz debido a la impunidad con la que permanecen los crímenes y violaciones a los DD.HH durante la revuelta y a los prisioneros políticos que aún se mantienen”.

Finalmente, con respecto a su disposición al diálogo con otros actores en la Convención Constitucional, señala que “este gobierno es simplemente un gobierno ilegítimo entonces independiente de qué lado sea la persona, lo vemos súper difícil, por eso la propuesta es a votar por personas realmente independientes. Hasta dónde podamos dialogar con los partidos políticos no sé, lo veo complejo“.