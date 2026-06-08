El esperado regreso de Pulp a Chile: Santiago es la segunda ciudad del mundo donde más se escucha a la banda

Pulp, la banda liderada por Jarvis Cocker regresa a Chile este lunes 8 de junio con un concierto en Movistar Arena, su primera presentación en el país desde noviembre de 2023, cuando fue parte del festival Fauna Primavera.

El show corresponde a la gira de promoción de “More”, el primer álbum de estudio de Pulp desde We Love Life (2001).

El retorno llega en un momento de alta sintonía con el público local. De acuerdo con YouTube Charts, Santiago es la segunda ciudad del mundo donde más se escucha a Pulp, con 716 mil reproducciones en el último año, solo por debajo de Londres, que acumula 1,61 millones.

Ciudades donde más se escucha a Pulp (jun. 2025 – jun. 2026)

Londres — 1,61 millones de vistas Santiago de Chile — 716 mil vistas Ciudad de México — 624 mil vistas Seúl — 293 mil vistas Dublín — 286 mil vistas

Las canciones más escuchadas en YouTube

Common People — 9,03 millones Disco 2000 — 4,64 millones Babies — 1,43 millones Spike Island — 1,40 millones Do You Remember The First Time? — 983 mil This Is Hardcore — 980 mil Like A Friend — 719 mil Something Changed — 691 mil Got to Have Love — 502 mil Sorted For E’s & Wizz — 494 mil

“Common People” concentra más del doble de reproducciones que el segundo tema más escuchado, “Disco 2000”, mientras que clásicos como “Babies”, “This Is Hardcore” y “Something Changed” mantienen una presencia firme entre las preferencias globales de los oyentes.