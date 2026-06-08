Chile presentará descargos ante Estados Unidos tras anuncio de nuevo arancel: “Estamos confiados de que podremos negociar de buena forma”

(EFE) – Chile presentará ante Estados Unidos los “descargos correspondientes” para tratar de esquivar el nuevo arancel propuesto por Washington a decenas de países por supuestamente no haber adoptado medidas suficientes para frenar la importación de productos elaborados bajo sistemas de trabajo forzoso.

“Vamos a presentar los descargos correspondientes. Nosotros tenemos una larga tradición y tenemos algunas normas justamente que se hacen cargo de los problemas que ellos (EE. UU.) han identificado“, confirmó -en una rueda de prensa- el canciller Francisco Pérez Mackenna.

“Estamos confiados de que vamos a poder dar buenos argumentos y poder negociar de buena forma“, añadió el ministro, tras reunirse con representantes del sector exportador para fortalecer la coordinación público-privada en las negociaciones con EE. UU.

Tras una investigación, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTER, por sus siglas en inglés) recomendó la semana pasada aplicar gravámenes del 10% a las importaciones de 14 socios, entre ellos la UE, México y Canadá, y del 12,5% a otros 46 países, entre ellos China, Japón, Brasil y Chile.

La USTER informó que recibirá comentarios sobre estas propuestas de nuevos aranceles hasta el 6 de julio próximo, tras lo que organizará audiencias públicas antes de tomar una decisión definitiva.

Los productos chilenos ya tienen un arancel temporal del 10% impuesto por el presidente Donald Trump después de que el Supremo estadounidense invalidara en febrero pasado gran parte del esquema arancelario anunciado por el mandatario republicano el año pasado, en el llamado “Día de la Liberación”.

Si la recomendación de la USTER se concreta, el arancel se elevaría al 12,5%.

Entre los gremios que acudieron este lunes a la reunión en la Cancillería chilena estuvieron Sofofa, Sociedad Nacional de Agricultura, Consejo del Salmón, SalmónChile, Frutas de Chile, ChileCarne, Wines of Chile.

“La estrategia de exportaciones es clave para Chile en nuestra estrategia de desarrollo y para ello el trabajo público-privado también lo es. Tenemos un desafío por delante, pero lo vamos a enfrentar juntos“, insistió Pérez Mackenna.

En la misma rueda de prensa, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, afirmó que la meta no es solo evitar este nuevo arancel, sino “diversificar nuestra canasta exportadora”.

“Todo lo relacionado con el aumento de aranceles nos impacta fuertemente porque el sector exportador genera mucho empleo. Ya hemos visto con la guerra del Golfo cómo han aumentado los costos de producción y comercialización, los fletes marítimos, aéreos y terrestres y los fertilizantes y agroquímicos”, alertó por su parte Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.

El presidente José Antonio Kast es uno de los aliados de Trump y, al llegar al poder en marzo pasado, se integró a la iniciativa ‘Escudo de las Américas’, lanzada ese mismo mes por el presidente estadounidense para combatir el crimen organizado transnacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.

Chile es uno de los tres países de América Latina —junto a Perú y Costa Rica— que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos.

China es el principal socio comercial de Chile y Estados Unidos, su mayor inversionista extranjero, por lo que mantener los equilibrios entre ambas potencias se ha convertido en uno de los principales retos diplomáticos y económicos de Kast.