Apple revela Siri AI, Apple Intelligence de nueva generación y nuevas funciones de control parental en la WWDC26

Este lunes, Apple presentó una nueva generación de herramientas impulsadas por inteligencia artificial, una renovada versión de Siri, nuevos controles parentales y una amplia serie de mejoras para sus sistemas operativos.

Desde el Apple Park, en el marco de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC26), la compañía adelantó las principales novedades que llegarán a iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 y tvOS 27, apostando por una experiencia más personalizada, rápida y segura para los usuarios.

“Los productos Apple son una parte fundamental de la vida de las personas, y este año traemos nuevas y poderosas capacidades para ayudar a nuestros usuarios a alcanzar su máximo potencial”, afirmó Craig Federighi, vicepresidente sénior de Software Engineering de Apple.

“Incorporamos la nueva generación de Apple Intelligence a todas nuestras plataformas; presentamos Siri AI, una versión de Siri mucho más inteligente, capaz y útil; ampliamos las funcionalidades de seguridad infantil con nuevas herramientas intuitivas para las familias; e hicimos que nuestras plataformas de software sean más rápidas, confiables e increíbles que nunca”. agregó.

Apple Intelligence de nueva generación

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la evolución de Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial de la compañía, que ahora incorpora modelos más avanzados y nuevas capacidades para comprender información, generar contenido y asistir a los usuarios en tareas cotidianas.

Durante la presentación, Federighi defendió la estrategia de Apple frente a la carrera por la IA que vive la industria. “Algunos parecen avanzar a toda prisa, persiguiendo la IA por el simple hecho de hacerlo, sin tener realmente en cuenta a las personas, todos nosotros, a quienes, en última instancia, está destinada a servir”, señaló.

El ejecutivo agregó que el objetivo de la compañía es “convertir el potencial de la tecnología avanzada en productos útiles e intuitivos para todos”, manteniendo la privacidad como uno de los pilares del sistema.

Según Apple, la nueva arquitectura fue diseñada para proteger la información personal de los usuarios y permitirá potenciar funciones en aplicaciones como Fotos, Safari, Mensajes, Mail e Image Playground, entre otras.

Siri AI: más contextual y conversacional

Apple también presentó Siri AI, una reconstrucción completa de su asistente virtual que estará disponible en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Vision Pro.

La nueva versión podrá comprender mejor el contexto personal del usuario o usuaria, acceder a información almacenada en mensajes, correos electrónicos, fotografías y otros contenidos, además de ejecutar acciones entre distintas aplicaciones.

“Siri AI es una versión completamente nueva de Siri”, señalaron desde la tecnológica. La herramienta podrá “buscar en mensajes, emails, fotos y otros elementos”, responder preguntas relacionadas con lo que aparece en pantalla y utilizar información actualizada de la web para entregar respuestas más precisas.

Federighi destacó que el desarrollo del asistente estuvo acompañado de estrictas medidas de privacidad. “En el proceso de hacer Siri más inteligente, capaz y conversacional, estuvo presente la privacidad en cada paso”, aseguró.

Entre las novedades también figura una aplicación dedicada exclusivamente a Siri, desde donde los usuarios podrán retomar conversaciones anteriores o iniciar nuevas interacciones, con sincronización privada del historial mediante iCloud.

Nuevos controles parentales

La compañía dedicó parte importante de la presentación a las herramientas orientadas a la protección de niños, niñas y adolescentes en sus dispositivos.

Las nuevas funciones permitirán a los padres gestionar con mayor precisión el contenido al que acceden sus hijos e hijas, los contactos con los que interactúan y los horarios en que pueden utilizar determinadas aplicaciones.

Al configurar una cuenta infantil, las familias podrán activar protecciones adaptadas a la edad del menor y definir qué aplicaciones estarán disponibles desde el primer momento. Además, las funciones de Seguridad en la Comunicación permitirán solicitar aprobación para nuevos contactos e intervenir automáticamente cuando se detecte el intercambio de contenido explícito o violento.

Apple también renovó Tiempo en Pantalla con un diseño más intuitivo y nuevas recomendaciones para establecer límites diarios de uso en categorías como entretenimiento, videojuegos y redes sociales.

Mejoras de software y rendimiento

La actualización de los sistemas operativos incorpora además cambios enfocados en rendimiento, diseño y productividad.

Apple aseguró que las aplicaciones en iPhone y iPad abrirán hasta un 30% más rápido, mientras que las fotografías podrán cargarse hasta un 70% más velozmente tras ser capturadas. Las transferencias mediante AirDrop también registrarán mejoras significativas en velocidad.

La compañía indicó además que Spotlight, Fotos y Mail incorporan una experiencia de búsqueda rediseñada y más eficiente, mientras que la aplicación de correo sumará un nuevo sistema de clasificación para mostrar resultados más relevantes.

En materia de diseño, Apple introdujo nuevas opciones de personalización para Liquid Glass y una actualización visual de los íconos del sistema. En Mac, por su parte, regresan algunos elementos clásicos de macOS, incluyendo barras laterales renovadas y una interfaz más uniforme entre aplicaciones.

Las nuevas funciones ya están disponibles para pruebas entre desarrolladores inscritos en el programa de Apple. La compañía informó que una beta pública será liberada durante el próximo mes.