Panoramas gratuitos en Providencia para el 13 y 14 de junio: Ruta del Café en Barrio Italia, Feria Format y talleres infantiles en Bibliotecas Provi

Este segundo fin de semana de junio ofrece diversos panoramas en la comuna de Providencia para disfrutar del frío otoño. Entre ellos, la Ruta del Café en Barrio Italia, ideal para recorrer sus calles con un rico cappuccino en la mano.
También se podrá disfrutar de música en vivo y de una variada oferta gastronómica en un evento que ya es conocido por los vecinos: la Feria de Arte, Diseño y Creatividad, que vuelve con la participación de 45 expositores y entrada gratuita.
La Ruta del Café en Providencia
Para los amantes del cappuccino, americano, espresso y otras variedades, regresa la Ruta del Café en el reconocido Barrio Italia.
- Fecha: sábado 14 de junio
- Horario: 12:00 a 20:00 horas.
Feria Format
La novena edición de la Feria de Arte, Diseño y Creatividad regresa recargada con 45 expositores, emprendimientos, música en vivo y una variada oferta gastronómica. Un panorama ideal para disfrutar en familia y junto a las mascotas.
- Fecha: sábado 13 y domingo 14 de junio
- Horario: 12:00 a 20:00 horas
- Lugar: Obispo Salas 0381, Providencia (Barrio Vaticano Chico).
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Bibliotecas Provi
La Biblioteca Municipal de Providencia llega durante junio con diversas actividades y novedades, incluyendo talleres para niños, adolescentes y personas mayores. Entre las actividades destacadas para este fin de semana se encuentra el taller infantil Mi papá: Oso grande , que se realizará en el Café Literario Parque Balmaceda.
Para revisar la programación completa, consulta el catálogo deslizando las fotografías de la publicación de Instagram.
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