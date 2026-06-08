Confirman amistoso entre Chile y RD del Congo: ¿A qué hora es el partido y dónde verlo en vivo?

La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) confirmó durante este lunes que finalmente se disputará el partido amistoso contra la República Democrática del Congo.

El encuentro estuvo a punto de suspenderse luego de que las autoridades españolas lo rechazaran debido al brote del virus del ébola que atraviesa el país africano.

Sin embargo, se acordó un cambio de sede que permitirá llevar a cabo el duelo entre Chile y el Congo, el cual cerrará la fecha FIFA previa al inicio del Mundial.

¿Cuándo es el partido Chile vs. Congo?

El compromiso se reagendó para este martes 9 de junio en el Stade de la Source, ubicado en Orleans, Francia.

en el Stade de la Source, ubicado en Orleans, Francia. Según la información, el evento deportivo se jugará a puerta cerrada por disposición de las autoridades competentes.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Chile vs. Congo?

Además, este será transmitido por ESPN y Disney+ desde las 12:00 horas.