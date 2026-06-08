Confirman amistoso entre Chile y RD del Congo: ¿A qué hora es el partido y dónde verlo en vivo?

La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) confirmó durante este lunes que finalmente se disputará el partido amistoso contra la República Democrática del Congo.
El encuentro estuvo a punto de suspenderse luego de que las autoridades españolas lo rechazaran debido al brote del virus del ébola que atraviesa el país africano.
Sin embargo, se acordó un cambio de sede que permitirá llevar a cabo el duelo entre Chile y el Congo, el cual cerrará la fecha FIFA previa al inicio del Mundial.
¿Cuándo es el partido Chile vs. Congo?
- El compromiso se reagendó para este martes 9 de junio en el Stade de la Source, ubicado en Orleans, Francia.
- Según la información, el evento deportivo se jugará a puerta cerrada por disposición de las autoridades competentes.
¿Dónde ver EN VIVO el partido Chile vs. Congo?
- Además, este será transmitido por ESPN y Disney+ desde las 12:00 horas.
Partido confirmado ✅#LaRoja 🇨🇱 se medirá mañana ante RD Congo 🇨🇩 en Francia, por el cierre de la Fecha FIFA de junio.
🇨🇩🆚🇨🇱
🗓️ Martes 9 de junio.
🕛 12:00hrs.
🏟️ Stade de la Source, Orleans, Francia. pic.twitter.com/xln2ftUlEj
— Selección Chilena (@LaRoja) June 8, 2026
Lo más leído
- “Iría por cuerdas separadas”: Presidente Kast considera “legítima” la facultad de los diputados para ingresar una acusación constitucional contra Grau y descarta impacto en la megarreforma
- Fiscal Héctor Barros por "Operación Tokio": "Este golpe lo van a resentir, pero no es el fin del Tren de Aragua"
- Campaña para la ONU: Michelle Bachelet se reúne con el canciller ruso Serguéi Lavrov en Moscú
- Fiscalía de Viña del Mar abre investigación por difusión de imágenes privadas de Camila Flores
- Caso Audios: Decretan arresto domiciliario total para exministra Verónica Sabaj y Luis Hermosilla sigue con arresto domiciliario nocturno