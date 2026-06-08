Caso Sierra Bella: Concejales de Santiago confirman que recurrirán al TER por presunto “abandono de deberes” de Irací Hassler

Este lunes se convocó a una sesión extraordinaria en el Concejo Municipal de Santiago para abordar la resolución del sumario administrativo de la Contraloría General de la República (CGR) contra la exalcaldesa Irací Hassler por la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella.

En dicha instancia, el concejal Luis Mackenna (UDI) anunció que se coordinará con otros concejales oficialistas para presentar un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) “para evaluar un eventual abandono de deberes” de la alcaldesa.

Lo anterior surge ante los nuevos antecedentes que entregó el sumario de la Contraloría, motivo por el cual la municipalidad interpuso una querella contra Hassler que el Poder Judicial declaró admisible.

“Esto no tiene nada de juicio político, es nuestro rol fiscalizador de concejales, y lo que mencioné eventualmente de llevar esto al TER tampoco tiene nada que ver con lo penal”, enfatizó el concejal en la sesión.

Por su parte, el concejal Juan Mena (RN) detalló que entregarán todos los antecedentes de la investigación al TER para esclarecer los hechos.

Por otro lado, los concejales de la oposición criticaron la decisión tomada por sus pares y la convocatoria a la sesión extraordinaria para abordar el hecho.

“Lamentablemente, estamos de nuevo en esta situación donde nos siguen informando algo que ya sabemos: el informe de Contraloría no aporta ningún antecedente nuevo a una causa que ya está sobreseída“, señaló la concejala Camila Davagnino (PC).

“Más tiene que ver con un tema político de hacer un punto en cuanto a un caso que además está cerrado y ya se comprobó que no es delito; entonces, la invitación al alcalde es que se dé vuelta la página“, agregó.

En tanto, en redes sociales, la militante del Partido Comunista (PC) compartió: “El alcalde Desbordes convocó un Concejo Extraordinario para hoy, absolutamente improcedente“.

Asimismo, sostuvo en X que el edil “pretende sobrepasar las atribuciones del Concejo Municipal a fin de hacer un punto político contra la diputada Irací Hassler por hechos ya resueltos por la justicia”.

Alertamos 🚨

Alcalde Desbordes convocó un Concejo Extraordinario para hoy absolutamente improcedente. El alcalde pretende sobrepasar las atribuciones del Concejo Municipal a fin de hacer un punto político contra la Diputada @IraciHassler por hechos ya resueltos por la justicia! — Camila Davagnino Reyes (@CamilaDavagnino) June 8, 2026

Mackenna precisó en redes sociales posteriormente que, de acreditarse el eventual “abandono de deberes” de la exalcaldesa, esto resultará en “la inhabilidad de Irací Hassler para ejercer cargos públicos por cinco años”.