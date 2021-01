El ex almirante Jorge Arancibia (81) votó Rechazo en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Estimaba que “lo mejor para el país era no entrar en un tema que iba a complicar la situación durante largo tiempo y que podíamos avanzar con reformas”.

Cuando vio que casi el 80% de los votantes había marcado Apruebo, se sintió impactado. “Me di cuenta de que el país quiere realmente un cambio, no un ajuste de motor”, dice a CNN Chile.

Fueron los resultados de la votación, sumados a la invitación que recibió desde Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Republicano, los que motivaron al también ex senador a postularse como candidato para integrar la Convención Constitucional en representación del distrito 7, en la Región de Valparaíso, donde hizo toda su carrera.

Lo hace como independiente, pero en un cupo de su ex tienda, la UDI.

Su candidatura no ha estado libre de polémicas. Otro candidato de su distrito, Luis Cuello (PC), emplazó a Chile Vamos a hacerlo a un lado, reclamando que Arancibia ejerció como edecán de Augusto Pinochet durante la dictadura, entre los años 1980 y 1982.

Mirando ese período, el ex almirante comenta que “el presidente Pinochet le cambió el destino al país (…) Me parece que la intervención de las Fuerzas Armadas en ese momento y el cambio que hicieron en el proceso de administración del país, le cambió el destino. Y cuando entregan el poder en 1990, nosotros tenemos un país que está potenciado para proyectarse al mundo y empiezan los TLC y Chile pasa a ser un país excepcional dentro de América Latina. Eso es la obra del gobierno militar bajo la conducción del general Pinochet. Ese es mi sentimiento”.

Modernización del Estado, educación y seguridad

Arancibia fue comandante en jefe de la Armada entre 1997 y 2001, senador entre 2002 y 2010, y embajador de Chile en Turquía entre los años 2011 y 2013. “Este yo creo que es mi último aporte al sistema público y lo hago con todo mi corazón y con la mejor de las actitudes”, dice de cara a la elección del 11 de abril.

Sus ejes de interés son tres: modernización del Estado, educación más allá de las aulas y seguridad. En este último punto indica dos enfoques: “uno es la seguridad física que las personas deben tener en Chile, relacionada con desplazarse con seguridad, que no sean asaltadas, que no sean violadas, que no sean maltratadas, como está ocurriendo a diario hoy día; y el otro aspecto muy importante es la seguridad social, que hay una demanda muy importante de la gente por mejores pensiones, mejor salud, mejor atención del Estado”.

Además, plantea que “quisiera que en la nueva Constitución lográramos plasmar el compromiso ciudadano de control de la gestión que se ha encargado a un gobierno” para hacer frente a la “desconexión entre la clase política y la ciudadanía”.

El ex parlamentario cree que “tenemos una falla en el sentido de que vamos una vez cada cuatro años, votamos y después de eso dejamos que la cosa corra y funcione”. Para revertir eso, dice que “debiera existir un sistema de control ciudadano de los compromisos de Estado, de cumplimiento de las metas puestas cada año, de la buena inversión de los recursos que se destinaron presupuestariamente”.

Rol de las FF.AA. en la nueva Carta Magna

Arancibia cree que la actual Constitución tiene “muy bien definido” el rol de las Fuerzas Armadas, sin embargo, sí hay un aspecto que piensa que se podría “reforzar”: el papel del Consejo de Seguridad Nacional.

“Cuando hay situaciones complejas como las que hemos tenido que vivir, si el presidente hubiera convocado al consejo y el consejo le hubiera entregado su aporte, es probable que el presidente hubiera tenido una actitud y una disposición distinta que la que tuvo cuando enfrenta el problema de La Araucanía, cuando enfrentó el estallido social que terminó con un desorden generalizado y destrucción de propiedad privada”, asegura.

Por eso, afirma que él potenciaría “el hecho de que el presidente, frente a situaciones como esta, debiera convocar a este consejo y escucharlo. Nunca lo han citado, porque existe una especie de complejo al respecto, y ese debiera ser un tema a definir ahí, que sea más obligatoria la citación frente a un tema de esta naturaleza”.