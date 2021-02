Matías Poblete (33) es educador diferencial con mención en discapacidad intelectual y magíster en Gobierno y Asuntos Públicos. Está casado hace 10 años y tiene tres hijos. Ha sido emprendedor en ferias en Las Condes y Peñalolén, ubicándose a la cola para vender útiles de aseo, ropa americana y más. Actualmente, es candidato a la Convención Constitucional por el distrito 13.

Además de ser educador diferencial, vive en situación de discapacidad visual, conviviendo con una ceguera que le permite ver apenas un 3%. Sin embargo, sus abuelos, con quienes se crio, no lo enviaron nunca a un recinto especializado. Así, cruzó su educación básica y media en distintos colegios municipales como un estudiante más.

La situación se volvió algo más compleja al momento de llegar a la universidad, donde una carrera que usualmente tomaría cuatro años se extendió a siete, debido a las trabas que tuvo que enfrentar en el proceso. Mientras sus compañeros leían todos los libros y textos sin problemas, él debía llevarlo a diversas organizaciones que ayudan a personas ciegas para pasarlos a audios.

Las dificultades que ha vivido como persona en situación de discapacidad lo han impulsado principalmente a dos trabajos en el área pública: participar de mesas de trabajo de organismos públicos a través de la Fundación Chilena para la Discapacidad y ser pastor de la Iglesia Evangélica Semillas de Fe, con foco especial en quienes tienen algún tipo de discapacidad.

De la vida pública a la Convención

“Rechacé muchas ofertas políticas asociadas a candidaturas. Sean concejalías, alcaldías, cores también, porque no eran aristas del mundo público que me interesaran. Siempre me gustó el trabajo en el ámbito de las políticas públicas. Por eso, en cada mesa de trabajo, de consulta pública que hay, asociada a temas de discapacidad o de interés, yo participo”, explica a CNN Chile.

De esta forma, se ha hecho parte de diversas mesas de trabajo dentro de ministerios como el de Transportes y el de Justicia. Junto a ello, mediante la fundación, ha participado en la discusión de normativas que involucran el tema de la discapacidad.

“Cuando se abre esta posibilidad de redactar una nueva Constitución, donde es posible dar mayor visibilidad a las personas en situación de discapacidad y poder transversalizar la temática de discapacidad en esta nueva carta magna, es que surge la idea de asumir una candidatura para ser eventualmente electo”, añade.

Y agrega: “No quisiera que la Constitución tuviera derechos específicos para las personas en situación de discapacidad. Sí que existiera un reconocimiento constitucional a este colectivo. Por qué no un apartado específico, porque de momento en que apartamos un grupo específico, estamos separando, haciendo una segregación”.

A la lucha por la inclusión, se suma su defensa a la libertad de culto, que si bien señala no ver “amenazada”, sí cree relevante que la Constitución resguarde “que los cristianos puedan seguir profesando su fe” y que, eventualmente, “no le demos rango constitucional a discusiones como el aborto libre, porque considero que sería una aberración”.

Con estos intereses ,Matías busca un escaño en la convención por el distrito 13, conformado por las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.

Independiente con cupo del Partido Republicano

Si bien es independiente y sin militancia, la postura política que lo ubica en la derecha lo llevó a ver con mejores ojos las propuestas que le llegaron desde la lista Vamos por Chile (Chile Vamos). Sin embargo, se decantó por aceptar el ofrecimiento del Partido Republicano.

“El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha tenido un compromiso permanente con las personas en situación de discapacidad. Eso se evidenció en una de sus candidaturas parlamentarias, donde tenía un férreo compromiso con la educación inclusiva dirigida a las personas con situación de discapacidad. Luego, en su programa de gobierno en las presidenciales tenía un excelente programa en temas de discapacidad, a pesar que en ese tiempo trabajé en la mesa técnica de la candidatura de Sebastián Piñera”, afirma.

Al compromiso que asegura descubrió, se suma que eventualmente sería invitado a “Ideas Republicanas”, desde donde se elaboró “un programa bastante interesante que cualquier progre lo quisiera tener”.

“Se me abrió el espacio para estar ahí y acepté la invitación de poder ser candidato por ese partido, sabiendo toda esta caricatura falaz que existe, toda esta estigmatización y asumiéndolo, porque conozco cómo las personas que están a cargo han estado interesadas por las personas en situación de discapacidad y también por el mundo cristiano”, cuenta Matías.

