Anthropic confirma que alto costo de entrenar la IA impulsa la salida a Wall Street: “Es un negocio muy intensivo en capital para entrenar modelos de IA”

Daniela Amodei, presidenta y cofundadora de Anthropic —la empresa creadora del modelo de inteligencia artificial Claude—, confirmó que el alto costo de entrenar modelos de IA es el principal motor detrás de la decisión de la compañía de explorar una salida a bolsa.

“Es un negocio muy intensivo en capital para entrenar modelos de IA”, afirmó y agregó que el mercado público “está muy bien adaptado” para ese tipo de financiamiento.

Las declaraciones llegaron días después de que Anthropic presentara de forma confidencial ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) los papeles para su oferta pública inicial.

Amodei fue cauta respecto a los detalles del proceso y señaló que la presentación “nos da la opción de potencialmente salir a bolsa tras la revisión de la SEC”, según consignó Bloomberg.

Valorización de US$ 965.000 millones tras ronda de US$ 65.000 millones

La semana pasada, la compañía cerró una ronda de financiamiento de US$ 65.000 millones con una valorización de US$ 965.000 millones, acercándose al billón de dólares y superando por primera vez la valorización de OpenAI, su principal competidor.

Los recursos obtenidos están destinados a cubrir los crecientes costos de chips, centros de datos y talento necesarios para desarrollar y desplegar su software de inteligencia artificial.

Anthropic se adelanta a OpenAI en la carrera por debutar en Wall Street

En ese contexto, Anthropic se adelantó a OpenAI en la carrera por debutar en Wall Street. OpenAI planea presentar sus papeles para una OPI en las próximas semanas, con ambas compañías apuntando a hacer su debut bursátil antes de que termine el año.

Al presentar primero su registro ante la SEC, Anthropic podría posicionarse para captar mayor atención e inversión de un universo más amplio de inversionistas.

Para sostener la creciente demanda de su software, Anthropic ha firmado en los últimos meses contratos de infraestructura computacional por miles de millones de dólares con SpaceX y con Akamai Technologies.

Pese a ello, Amodei subrayó que la compañía prefiere una expansión medida por sobre una acumulación excesiva de capacidad: “Preferiríamos estar del lado de tener un poco más de demanda por el producto de la que somos capaces de atender”.