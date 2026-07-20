Radio CNN

Muere Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y del Newcastle United, a los 75 años

Por
Kevin Keegan durante su etapa como entrenador del Newcastle United.
(CNN) – Kevin Keegan murió a los 75 años, según confirmó el lunes su ex club, el Newcastle United. El ex capitán y entrenador de Inglaterra enfrentó un cáncer en etapa cuatro que le diagnosticaron en junio, aunque su familia y el club ya anunciaron en enero que recibía tratamiento contra la enfermedad, sin revelar detalles específicos.
“Estamos devastados al conocer el fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más icónicas, influyentes y profundamente queridas en la historia de nuestro club”, declaró el Newcastle en un comunicado.
El club destacó su legado como jugador y como director técnico: “Como jugador, trajo talento de clase mundial, ambición y fe a St. James’ Park. Como entrenador, encendió nuestra ciudad. Kevin dio a los aficionados esperanza y orgullo, y lideró un equipo cuyo estilo, espíritu y pasión capturaron la imaginación de los aficionados al fútbol de todo el mundo”.

De estrella del Liverpool a ídolo del Newcastle

Keegan fue una de las figuras más carismáticas del fútbol inglés. Como delantero, ganó múltiples trofeos con el Liverpool antes de triunfar en Alemania con el Hamburgo. Sus logros le valieron el Balón de Oro en 1978 y 1979. Marcó 21 goles en 63 partidos con la selección de Inglaterra entre 1972 y 1982, y portó la cinta de capitán en 31 ocasiones.
Su etapa como entrenador revitalizó al Newcastle United y llevó al club al borde del título de la Premier League a mediados de la década de 1990. Posteriormente pasó por una etapa más difícil como seleccionador de Inglaterra.
“Es con inmensa tristeza que anunciamos que Kevin Keegan falleció a la edad de 75 años”, indicó su familia en un comunicado citado por Sky Sports. “El ex jugador y entrenador de Inglaterra había estado luchando contra el cáncer y estuvo rodeado por su esposa e hijas en sus últimos momentos”.
Su muerte marca el fallecimiento de una de las figuras más influyentes de su generación en el fútbol inglés.

Lo más leído

Lee también