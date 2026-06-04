Masivo operativo policial en barrio Meiggs: Carabineros y PDI fiscalizaron comercio ilegal y migrantes irregulares

Un operativo conjunto de Carabineros y la PDI se desarrolló este jueves en las inmediaciones del barrio Meiggs.

En la instancia participó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien afirmó que este tipo de acciones se realizarán a diario.

La acción tenía como objetivo identificar locales de comercio irregular y también realizar controles de identidad y migratorios. Adicionalmente, se buscaba a personas con órdenes de detención vigente.

El prefecto inspector de la PDI, Luis Orellana, señaló: “Estamos haciendo todo lo que es la fiscalización de extranjeros que se encuentran en situación irregular, como también aquellas personas que se encuentran con algún requerimiento judicial pendiente”.

Y agregó que, en caso de encontrar ciudadanos extranjeros con notificación de expulsión, son llevados a la unidad correspondiente para posteriormente llevar a cabo el proceso de expulsión.

Se logró la detención de al menos 15 personas que tenían situación migratoria irregular en el país.