Masivo operativo policial en barrio Meiggs: Carabineros y PDI fiscalizaron comercio ilegal y migrantes irregulares

Un operativo conjunto de Carabineros y la PDI se desarrolló este jueves en las inmediaciones del barrio Meiggs.
En la instancia participó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien afirmó que este tipo de acciones se realizarán a diario.
La acción tenía como objetivo identificar locales de comercio irregular y también realizar controles de identidad y migratorios. Adicionalmente, se buscaba a personas con órdenes de detención vigente.
El prefecto inspector de la PDI, Luis Orellana, señaló: “Estamos haciendo todo lo que es la fiscalización de extranjeros que se encuentran en situación irregular, como también aquellas personas que se encuentran con algún requerimiento judicial pendiente”.
Y agregó que, en caso de encontrar ciudadanos extranjeros con notificación de expulsión, son llevados a la unidad correspondiente para posteriormente llevar a cabo el proceso de expulsión.
Se logró la detención de al menos 15 personas que tenían situación migratoria irregular en el país.
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