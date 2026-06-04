Detenidos 8 carabineros en Atacama: Fueron acusados de irregularidades en procedimientos policiales

Durante este jueves, se dio a conocer la detención de 8 funcionarios de Carabineros en la Región de Atacama.

¿El motivo? Una serie de controles internos de la institución que detectaron irregularidades en distintos procedimientos policiales que protagonizaron los funcionarios involucrados.

Según lo informado por Radio Biobío, a través de un comunicado de Carabineros de la Zona Atacama, se detalló que la detención fue a raíz de un trabajo entre Fiscalía y el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros.

Del mismo modo, apuntaron que la labor concluyó con “la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la institución, tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales”.

De momento, no se ha dado a conocer la identidad de los funcionarios policiales que serán puestos a disposición de la justicia.