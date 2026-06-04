Nike reúne a Cristiano, Mbappé, LeBron, Kim Kardashian y LISA en comercial para el Mundial 2026

Nike lanzó una nueva campaña global rumbo al Mundial 2026, con un comercial que reúne a algunas de las figuras más reconocidas del deporte, la música, el entretenimiento y la cultura pop.

El anuncio, titulado Rip The Script (rompe el guión), apuesta por una estética cinematográfica y una narrativa centrada en el fútbol, pero con apariciones que van mucho más allá de la cancha.

Entre los protagonistas del spot aparecen Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimović, Federico Valverde, Bruno Fernandes, Virgil van Dijk, Nico Williams, Raúl Jiménez y Jorge Campos, entre otros nombres estelares.

Un comercial cargado de estrellas

La campaña también incluye a Alexia Putellas, una de las futbolistas más influyentes del mundo, en una apuesta que busca reforzar el carácter global del anuncio.

Pero el mayor impacto del comercial está en su mezcla de disciplinas y celebridades. Nike incorporó al basquetbolista LeBron James, a la extenista Serena Williams y al rapero Travis Scott.

También aparecen figuras del entretenimiento como Kim Kardashian, Young Miko y LISA, integrante de BLACKPINK y una de las artistas más populares del K-pop a nivel mundial.

A ellos se suma Jason Sudeikis, quien vuelve a interpretar a Ted Lasso, personaje que se convirtió en fenómeno televisivo y cultural.