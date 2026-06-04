La bolsa de Corea del Sur es la más rentable del mundo en 2026 con 98% y Goldman Sachs apuesta a que puede subir otro 35%

La bolsa de Corea del Sur se ha convertido en la gran protagonista de los mercados financieros en 2026. El índice Kospi acumula una rentabilidad cercana al 98% en dólares en lo que va del año, encabezando el ranking mundial de mercados bursátiles.

Por detrás le siguen la bolsa de Nigeria (65%), Taiwán (60%) y Ghana (46%), mientras que mercados desarrollados como el Nikkei japonés y el DAX alemán rondan el 32%.

Goldman Sachs eleva objetivo del Kospi a 12.000 puntos en 12 meses

Pese al gran recorrido acumulado, Goldman Sachs considera que la tendencia alcista no ha llegado a su fin.

El banco de inversión elevó su objetivo para el Kospi a 12.000 puntos en un horizonte de doce meses, una previsión que implica un potencial adicional superior al 35% respecto a los niveles actuales, según consignó Bloomberg.

Los estrategas del banco, liderados por Timothy Moe, señalan que su preferencia se inclina hacia el norte de Asia, donde el crecimiento de los beneficios empresariales es más sólido, e identifican a Corea del Sur como el líder regional en ese aspecto.

Samsung, SK Hynix y TSMC: los motores del rally bursátil

El motor detrás del optimismo es el auge de la inteligencia artificial. Corea del Sur y Taiwán albergan algunos de los mayores fabricantes de chips del mundo, entre ellos Samsung Electronics, SK Hynix y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cuyas acciones han sido las principales impulsoras de las subidas bursátiles.

La creciente demanda de infraestructura para IA ha disparado sus resultados financieros, y Goldman estima que esta tendencia se mantendrá durante los próximos años, con el hardware tecnológico ofreciendo un fuerte crecimiento de beneficios hasta 2028 y más allá.

Sin embargo, también advierten sobre los riesgos del escenario actual. Las fuertes ganancias registradas en ambos mercados se han concentrado en un grupo reducido de compañías de gran capitalización, lo que aumenta la vulnerabilidad ante posibles correcciones y tomas de beneficios.

A pesar de esas advertencias, Goldman mantiene una visión positiva para ambos mercados y también mejoró su recomendación sobre Taiwán ante la fortaleza de sus resultados empresariales, consolidando al norte de Asia como la región más atractiva para los inversores globales en el actual entorno de mercado.