Reconocida empresa abre su cuarta convocatoria de I+D para universidades y centros de investigación de Chile

Agrosuper, con el apoyo de HUBTEC, lanzó la cuarta edición de “Explora”, su convocatoria de Investigación y Desarrollo dirigida a universidades, institutos de educación superior y centros de investigación. Las postulaciones están disponibles desde el 25 de mayo y hasta el 30 de junio en agrosuper.cl/investigacion-aplicada/ y hubtec.cl.

Esta versión del concurso busca proyectos enfocados en cinco líneas temáticas: alimentos seguros y con mayor vida útil, economía circular, nuevas tecnologías de procesos, producción animal saludable y sostenible, y eficiencia energética en procesos productivos.

Pruebas en planta y cierre de Explora III

La Líder de Investigación Aplicada de Agrosuper, Consuelo Sotomayor, destacó que la compañía es pionera en integrar investigación científica en sus procesos y en realizar pruebas de concepto directamente en sus plantas productivas. Por su parte, el director ejecutivo de HUBTEC, Ignacio Merino, calificó a “Explora” como un modelo de innovación abierta que conecta a la industria con capacidades científicas para generar soluciones de alto impacto.

En paralelo, la compañía cerró la edición anterior del concurso en su Oficina Central de Rancagua. Uno de los proyectos seleccionados en “Explora III” es FRAME, del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), que aplica fotogrametría 3D e inteligencia artificial para calcular de forma automática el inventario de materias primas almacenadas en bodegas.