Portugal vs. Chile: A qué hora y dónde ver el amistoso previo al mundial por TV y streaming

Se acerca un interesante duelo para la Selección Chilena de cara al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo 11 de junio.
Se trata del duelo entre Chile y Portugal de Cristiano Ronaldo, el penúltimo duelo previo a la máxima cita futbolísitica para el conjunto europeo.
Chile viene de un deslucido encuentro el 30 de marzo ante la Nueva Zelanda de Tim Payne, en el que cayó por 4-1.
El cuadro luso, en tanto, viene de vencer por 2-0 a la selección de Estados Unidos.
A qué hora y dónde ver el duelo entre Portugal y Chile
El duelo entre sudamericanos y europeos llegará al pasto Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal, este sábado 6 de junio a las 13:45 (hora de Chile). Podrá ser visto por la señal abierta de Chilevisión, así también por streaming via Disney+ en ESPN.
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