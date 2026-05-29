Quién es Tim Payne, el seleccionado de Nueva Zelandia que se volvió viral antes del Mundial

El defensor neozelandés Tim Payne pasó de ser presentado como el “jugador menos conocido” del Mundial a convertirse en un fenómeno viral en redes sociales.

Todo comenzó cuando el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “elscarso” en Instagram y TikTok, publicó un video en el que invitó a sus seguidores a apoyar masivamente la cuenta del futbolista del Wellington Phoenix y de la selección de Nueva Zelandia.

La campaña tuvo un efecto inmediato: en cosa de días, la cuenta de Instagram de Payne pasó de 4.715 seguidores a más de 1,7 millones, superando incluso al primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, y a figuras deportivas de su país.

La reacción de Tim Payne

Tras notar el repentino aumento de seguidores, Payne contactó al propio Scarsini para agradecerle el gesto.

“Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano”, le escribió el futbolista al influencer argentino.

“¡Gracias por el cariño! Gracias, hermano”, agregó.

El caso rápidamente llamó la atención de usuarios en distintos países, especialmente por el contraste entre el bajo perfil internacional del jugador y el impacto que tuvo la campaña digital.

Quién es Tim Payne

Payne tiene 32 años y forma parte de la selección de Nueva Zelandia, conocida como los All Whites. El defensor acumula más de 50 partidos internacionales y fue convocado por el técnico Darren Bazeley para disputar el Mundial.

El futbolista ya había sido noticia en 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando rompió la cuarentena en Australia y fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol tras usar un carrito de golf junto a un compañero de equipo. Posteriormente, fue multado por un tribunal de Sídney.

Desde entonces, el jugador mantuvo un perfil mucho más bajo, hasta que la campaña del influencer argentino volvió a poner su nombre en circulación a nivel internacional.

Nueva Zelandia en el Mundial

Nueva Zelandia llega al torneo como la selección con peor ubicación en el ranking FIFA entre los clasificados.

El equipo debutará el 15 de junio ante Irán en Los Ángeles. Luego enfrentará a Egipto y Bélgica por el Grupo G.