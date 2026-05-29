Minsal llama a adultos de 60 años y más a vacunarse contra la influenza: Más de un millón 700 mil no están inmunizados

El Ministerio de Salud (Minsal) llamó a adultos mayores de 60 años y más a vacunarse contra la influenza.

En un nuevo reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, el virus predominante es el rinovirus, con el 40,8% de los casos registrados. Le siguen la influenza A (27,6%) y parainfluenza (10,5%).

Campaña de Invierno: Minsal invita a personas a vacunarse contra la influenza

Hasta la fecha, la cobertura de inoculación de influenza es de 70,6%, con 7.317.903 dosis administradas, informó el Minsal.

En detalle, los grupos que tienen mayor cobertura son los trabajadores de salud, quienes superan el 90%.

En tanto, los niños de 6 meses a 5 años llegan a 57,1%; embarazadas (59,5%) y personas de 60 años y más (56,9%) tienen un menor avance de vacunación.

El jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, afirmó que los adultos de 60 años y más “son el grupo más rezagado”.

“Si estos porcentajes los llevamos a números, significa que hay un millón 700 mil personas mayores de 60 años que no se han vacunado, es decir, que no están protegidas contra la influenza A que circulará este invierno. Por eso, queremos hacer la invitación, directamente, a estas personas, pero además a los familiares, a que verifiquen el estado de vacunación de este grupo y que, si es que no están vacunados, los acompañen a los distintos puntos de vacunación que tenemos habilitados”, aseveró.

Haciendo click aquí se pueden revisar los puntos de vacunación disponibles en todo el país.

Por otro lado, la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) llegó a 95,6%, con un total de 93.442 dosis administradas. Los recién nacidos alcanzan el 98,7% de vacunación y los lactantes un 93,9%.