Claudia Pascual critica reforma del Gobierno: “Solo beneficia al 1% más rico”

La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, criticó la Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el Gobierno y sostuvo que la iniciativa favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos, en medio del aumento del desempleo informado por el INE.

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria fue consultada por la cifra de desocupación nacional, que llegó a 9,1%, y por el desempleo femenino, que alcanzó 10,5%. A su juicio, estos datos deben ser considerados en la discusión del proyecto que ingresará al Senado.

“Son cifras obviamente preocupantes, siempre las cifras de desempleo, porque precisamente en el marco de lo que hoy día el Gobierno está tramitando, que es esta mega reforma tributaria, no tener en cuenta estas cifras implica que le podemos restar más dinamismo todavía a la economía”, afirmó.

¿Qué dijo Claudia Pascual sobre la reforma del Gobierno?

Pascual cuestionó el argumento del Ejecutivo sobre una eventual reactivación económica a partir de la rebaja tributaria y sostuvo que la evidencia no respalda la idea de que una menor recaudación fiscal derive automáticamente en mayor crecimiento y empleo.

“Ese mensaje no toma en cuenta la evidencia internacional y la evidencia de los estudios en economía sobre la práctica de que solo la rebaja en la recaudación fiscal y la desregulación en esta materia genera crecimiento económico”, señaló.

#CNNChileRadio | Senadora (PC) Claudia Pascual: “La tozudez que sostiene el Gobierno para la tramitación (del proyecto de megarreforma) dificulta el diálogo”. pic.twitter.com/IwGw4CVz6b — CNN Chile (@CNNChile) May 29, 2026

En esa línea, la senadora apuntó contra la lógica de “chorreo” que, a su juicio, sustenta el proyecto.

“Esta mega reforma solo beneficia al 1% más rico, por chorreo todos los demás vamos a habernos beneficiado”, sostuvo.

La parlamentaria afirmó que su rechazo no responde a una posición “subjetiva”, sino a reparos planteados por economistas de distintos sectores políticos.

“No es que lo discuta porque no me gusta. Es porque la evidencia lo ha dicho, no solo economistas de oposición, lo han dicho también economistas liberales, lo han dicho economistas que no se identifican para nada ni con la centroizquierda ni con la izquierda”, agregó.

Críticas al contenido del proyecto

La senadora sostuvo que la oposición está disponible para tramitar los puntos vinculados directamente con la reconstrucción, pero pidió separar esas materias del resto de la iniciativa.

“Nosotros estamos en disposición de tramitar lo que tiene que ver estrictamente con reconstrucción y que afecta a las tres regiones abordadas por los megaincendios”, afirmó.

Según Pascual, el proyecto mezcla medidas de reconstrucción con cambios tributarios, laborales, ambientales y de inversión que deberían discutirse por separado.

#CNNChileRadio | Senadora (PC) Claudia Pascual sobre la megarreforma: “Esto está solo para la gran empresa, no están en el centro las pymes” pic.twitter.com/CVlcJyX269 — CNN Chile (@CNNChile) May 29, 2026

“Queremos volver a pedir acá en el Senado que se separe lo que es reconstrucción de lo que son las medidas y los ámbitos que tienen que ver con reforma tributaria propiamente tal, y los ámbitos que tienen que ver con el crecimiento y el empleo”, dijo.

Entre los puntos más cuestionados, la parlamentaria mencionó la rebaja de impuestos a empresas, la reintegración del sistema tributario, un eventual perdonazo para la repatriación de capitales y la invariabilidad tributaria.

“No tiene lógica que cuando tengo menos plata en la casa, claro, me puedo apretar el cinturón por un tiempo, pero más encima le pongo invariabilidad tributaria de 25 años”, planteó.

Para Pascual, la iniciativa reduce ingresos fiscales sin incluir mecanismos suficientes para mejorar la fiscalización de la evasión y la elusión, ni medidas que aseguren responsabilidad fiscal.

Invariabilidad tributaria y debate en el Senado

Consultada por la posibilidad de que el Gobierno reduzca la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, Pascual sostuvo que ese cambio no resuelve el problema de fondo.

“A nosotros nos parece que muy poco”, dijo sobre esa eventual modificación.

La senadora advirtió que una invariabilidad extensa podría limitar a futuros gobiernos, incluso si el escenario económico cambia o si las medidas no generan los efectos esperados.

“Usted no puede negarle, habiendo tenido la mayor legitimidad, el mejor acuerdo, la posibilidad de cambio el día de mañana producto de la invariabilidad tributaria, porque resulta que todos los datos van diciendo que en realidad no se comportó la economía, ni el crecimiento, ni el empleo, ni nada, como pensamos que se iba a comportar con esta medida”, afirmó.

Pascual también señaló que la oposición está evaluando eventuales riesgos constitucionales vinculados a este punto.

“Yo creo que sí que tiene riesgos constitucionales complejos y, por lo tanto, estamos en esas valoraciones y en esas evaluaciones”, sostuvo.

La parlamentaria explicó que senadores de distintos comités opositores han conversado sobre la tramitación del proyecto en la Cámara Alta y sobre la posibilidad de que la iniciativa sea revisada por más comisiones.

“Estamos estudiando precisamente estos temas y estamos en conversaciones, por cierto, también con el Comité del Socialismo Democrático”, indicó.

“Una mega reforma” con múltiples reparos

Pascual afirmó que el proyecto no puede evaluarse a partir de un solo cambio o una eventual “moneda de cambio”, debido a la cantidad de materias que aborda.

“Es una mega reforma tributaria, tiene los ámbitos de la reconstrucción y además se mete con una gran cantidad de otros temas”, señaló.

La senadora también cuestionó disposiciones vinculadas al Estado como eventual asegurador de inversiones privadas y cambios al sistema de evaluación ambiental.

“¿Cuál es la idea de este proyecto? ¿Reconstruir qué? Pareciera que es reconstruir el Estado antes del año 90”, afirmó.

De cara al debate en el Senado, Pascual dijo que el Gobierno debe asumir una actitud de diálogo más amplia y modificar la estructura central de la iniciativa.

“Diálogo, por cierto, si nosotros también tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos cuando están las necesidades de la gente por delante, pero quiero también advertir que aquí hay una mirada tremendamente compleja que lo advierte todo y cada una de las medidas que propone la mega reforma”, sostuvo.

Finalmente, la senadora emplazó al Ejecutivo a transparentar qué aspectos está realmente dispuesto a modificar durante la discusión legislativa.

“Nosotros también le consultamos al Gobierno qué es lo que están dispuestos a cambiar, pero no una cosita chiquitita y una coma en una de las páginas, sino que en términos de la concepción de la mega reforma”, cerró.