Copa Libertadores 2026: Universidad Católica y Coquimbo enfrentarán a argentinos en octavos

Universidad Católica y Coquimbo Unido ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Ambos representantes chilenos deberán enfrentar a clubes argentinos en la ronda de los 16 mejores del torneo continental.

Los cruzados se medirán ante Estudiantes de La Plata, mientras que los piratas jugarán contra Platense.

Universidad Católica enfrentará a Estudiantes

Universidad Católica llegó a esta instancia tras ganar el Grupo D, considerado uno de los más complejos del certamen, con 13 puntos.

El equipo dirigido por Daniel Garnero enfrentará a Estudiantes de La Plata, que terminó segundo en el Grupo A con nueve unidades, detrás de Flamengo.

La UC comenzará la llave como visitante en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata, y definirá la serie en el Claro Arena.

Coquimbo Unido chocará con Platense

Coquimbo Unido, actual campeón chileno, también avanzó como líder de su zona. Los piratas ganaron el Grupo B con 10 puntos.

En octavos de final enfrentarán a Platense, que finalizó segundo en el Grupo E con 10 unidades, por detrás de Corinthians.

El equipo aurinegro disputará el partido de ida como visitante en el estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, y cerrará la llave en el Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto.

En tanto, los encuentros de vuelta se disputarán la semana siguiente, entre el 18 y el 20 de agosto.

De esta forma, Universidad Católica y Coquimbo Unido tendrán la ventaja de definir sus respectivas series en condición de local, en busca de un lugar entre los ocho mejores equipos del continente.