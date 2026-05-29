Off Campus temporada 2: Mika Abdalla y Stephen Kalyn serán la nueva pareja principal

Prime Video ya confirmó quiénes serán los protagonistas de la segunda temporada de Off Campus.

La nueva entrega de la serie romántica basada en los libros de Elle Kennedy se centrará en la relación entre Allie Hayes, interpretada por Mika Abdalla, y Dean Di Laurentis, interpretado por Stephen Kalyn.

El anuncio marca un cambio de foco dentro de la historia. La primera temporada siguió principalmente el romance entre Hannah Wells y Garrett Graham, interpretados por Ella Bright y Belmont Cameli.

En la segunda, la serie pasará a desarrollar una nueva pareja, aunque los personajes de Hannah y Garrett seguirán formando parte del elenco principal.

Sin embargo, por ahora, no se ha informado una fecha de estreno para la próxima entrega.

Off Campus está inspirada en el universo literario creado por Elle Kennedy, una saga de romance universitario ambientada en Briar, donde las historias combinan hockey sobre hielo, vínculos amorosos, amistad, conflictos personales y el paso hacia la adultez.

En los libros, cada entrega suele centrarse en una pareja distinta, por lo que el movimiento de la serie sigue la lógica del material original.

Louisa Levy, creadora, showrunner y productora ejecutiva de la adaptación, adelantó que la segunda temporada profundizará una relación que ya comenzó a insinuarse en la primera entrega.

“Estamos muy emocionados de continuar con la historia de Allie y Dean como nuestro romance principal de la segunda temporada, después de haber encendido la chispa de su relación en la primera entrega”, señaló Levy en un comunicado de Prime Video.

La creadora también aclaró que el cambio de pareja protagonista no significa una salida de los personajes que lideraron la primera temporada.

“Pero si se enamoraron de Hannah y Garrett, no se preocupen: ellos seguirán siendo una parte integral de nuestro gran elenco. Estamos ansiosos por contar el próximo capítulo en la historia de todos. ¡Se vienen muchas cosas para los fans!”, agregó.

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La segunda temporada contará nuevamente con Mika Abdalla, Stephen Kalyn, Ella Bright, Belmont Cameli, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks e India Fowler. También se sumará Philippa Soo, reconocida por Hamilton y Dopesick, en un papel recurrente.

La serie mantiene a Louisa Levy como showrunner y productora ejecutiva junto a Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman participan como productores ejecutivos por Temple Hill, mientras Leanna Billings y Neal Flaherty también integran el equipo de producción ejecutiva.

El anuncio llega después de un debut de alto impacto para Prime Video. Según la plataforma, la primera temporada de Off Campus alcanzó 36 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros 12 días de lanzamiento y se convirtió en el tercer estreno de temporada más visto en la historia del servicio.

Además, se transformó en el estreno de temporada más visto de todos los tiempos en la plataforma entre mujeres de 18 a 34 años.