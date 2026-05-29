“Está en mis metas tener la mejor relación con ellos”: Canciller apuesta por fortalecer la confianza entre Chile y Bolivia

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió en Radio Duna, los resultados de la Cumbre Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional realizada en Santiago, instancia en la que participaron representantes de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. Según indicó la autoridad, el encuentro permitió generar acuerdos orientados a reforzar la cooperación regional en materias de seguridad.

“Llegamos a un acuerdo de que en los próximos 90 días organismos técnicos tienen que preparar proposiciones concretas que sean medibles y verificables respecto de avances en materias de seguridad”, señaló el ministro, quien además calificó la reunión como “muy exitosa”.

Pérez Mackenna sostuvo que el trabajo conjunto entre los países participantes busca no solo enfrentar el crimen organizado, sino también fortalecer la coordinación entre las naciones de la región. “Esto no solo sirve para atacar el tema específico, sino que además para establecer relaciones de confianza”, afirmó.

En materia bilateral, el secretario de Estado abordó la relación con Bolivia y expresó su intención de avanzar en mayores niveles de entendimiento entre ambos países. “Está en mis metas tener la mejor relación con ellos y avanzar en la confianza al punto de que consigamos todos los objetivos con la situación actual”, indicó.

Respecto al escenario político boliviano, manifestó inquietud por la situación interna que atraviesa ese país y reiteró el llamado al diálogo. “Vemos con preocupación esto y hemos llamado al diálogo, a la resolución de los conflictos por la vía de la conversación y hemos mandado ayuda humanitaria”, sostuvo, agregando que Chile continuará apoyando “a Bolivia en su proceso democrático”.

El canciller también se refirió a la posibilidad de restablecer relaciones consulares con Venezuela. Explicó que el tema fue abordado durante una conversación sostenida con el canciller venezolano en el marco de una reunión de la CELAC. “La primera conversación fue con motivo de la CELAC, donde me tocó dialogar con el canciller de este país y me quedé con la sensación de que era posible el restablecimiento de las relaciones consulares”, afirmó.

Sobre ese encuentro, agregó que percibió una actitud favorable por parte de las autoridades venezolanas. “Cuando conversé con el canciller, lo vi muy bien dispuesto. Mi primera impresión fue buena”, señaló.

Finalmente, Pérez Mackenna abordó los recortes presupuestarios aplicados a distintas carteras de gobierno y aseguró que los ministerios mantienen la capacidad de cumplir con sus funciones. “Tenemos que buscar eficiencia, pero tenemos los recursos suficientes como para cumplir con nuestras tareas”, concluyó.