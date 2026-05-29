Cyberday: ¿Cuáles son las estafas digitales más comunes y cómo evitarlas?

La próxima semana, entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio, se desarrollará una nueva versión del Cyberday. Durante estos días, muchos aprovechan para revisar distintas ofertas y comprar productos a un precio menor en las más de 70 marcas que dirán presente en el evento.

Sin embargo, durante esta fecha los “ciberdelincuentes” aprovechan para intentar vulnerar a los consumidores.

El director de Ciberseguridad de Minsait Chile, Pedro Gallardo, enumeró algunas de las modalidades de estafa más frecuentes en este tipo de eventos de compras online:

Phishing: Correos o mensajes falsos que suplantan a marcas conocidas para robar credenciales.

Correos o mensajes falsos que suplantan a marcas conocidas para robar credenciales. Sitios clonados: Páginas que imitan tiendas oficiales y no entregan los productos.

Páginas que imitan tiendas oficiales y no entregan los productos. Ofertas falsas en redes sociales: Promociones con descuentos que no son reales y redirigen a plataformas maliciosas.

Promociones con descuentos que no son reales y redirigen a plataformas maliciosas. Pasarelas de pago falsas: Simulaciones de portales de pago que capturan datos sin procesar compras reales.

Simulaciones de portales de pago que capturan datos sin procesar compras reales. Apps fraudulentas: Aplicaciones maliciosas que se presentan como oficiales para robar datos personales.

Gallardo remarcó la importancia del autoresguardo en este tipo de instancia y que se debe desconfiar de cualquier promoción que sea extremadamente “agresiva” o que “genere presión inmediata” para la compra.

Así, señaló que los ciberdelincuentes atacan tres aspectos claves en los compradores, la confianza, la urgencia y la desinformación.

“En la confianza, este ataque funciona muy bien cuando la víctima confía en el origen del mensaje. El emisor simula ser empresa conocida o incluso una entidad estatal, para que el usuario no cuestione el contenido ni verifique la autenticidad del correo. La urgencia: Siempre el atacante en su mensaje entrega un sentido de urgencia ‘si no pincha aquí, se perderá un gran premio’ para que la víctima actúe rápidamente. La desinformación fortalece la credibilidad del engaño; al crear un contexto falso, seductor y creíble, los atacantes logran que las víctimas bajen la guardia y actúen impulsivamente”, dijo.

Por su parte, Angelo Catricheo, director general de Informática y Tecnología de la Universidad del Alba, relevó que “para el ecosistema del e-commerce, el evento representa además una prueba de capacidad tecnológica y logística. Sitios web, métodos de pago, despachos y servicios de atención deben responder a una demanda que puede multiplicarse en pocas horas”.

Cyberday: Cómo evitar estafas online

Los expertos coincidieron en los siguientes aspectos a seguir para que los clientes eviten caer en estafas o compras fraudulentas durante el Cyberday:

Verificar siempre la dirección web.

No entregar claves ni códigos.

Comprar solo en comercios reconocidos.

Evitar redes WiFi públicas.

Activar notificaciones bancarias.

Revisar cuidadosamente las ofertas.

Usar métodos de pago seguros.

Mantener dispositivos actualizados.

En caso de sospechar estafa o robo de información, el primer paso es bloquear inmediatamente tarjetas y cuentas bancarias, contactar al banco o entidad financiera, cambiar contraseñas asociadas.

Además de guardar respaldos de correos, mensajes o comprobantes, denunciar la situación ante la PDI o autoridades correspondientes e informar a la marca involucrada si existe suplantación.