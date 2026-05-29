007 First Light logra millonario debut y supera 1,5 millones de copias vendidas en 24 horas

007 First Light, el nuevo videojuego basado en James Bond, alcanzó un importante hito comercial durante su primer día en el mercado.

IO Interactive confirmó que el título vendió más de 1,5 millones de copias en sus primeras 24 horas, consolidando un debut de alto impacto para la nueva aventura del agente 007.

El juego ya está disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, mientras que su llegada a Nintendo Switch 2 está prevista para este verano.

El nuevo videojuego de James Bond

007 First Light es una aventura de acción y sigilo que presenta a un joven James Bond en sus primeros pasos antes de convertirse en el legendario espía británico.

El proyecto está a cargo de IO Interactive, estudio reconocido por la franquicia Hitman, y busca abrir una nueva etapa para el personaje en el mundo de los videojuegos.

El buen rendimiento inicial también refuerza el atractivo de la marca James Bond, que vuelve a tener presencia relevante en la industria tras años sin grandes lanzamientos asociados al agente 007.

El estudio ha anticipado que mantendrá el juego activo con nuevas actualizaciones, desafíos y contenidos posteriores al lanzamiento.

La estrategia recuerda al trabajo realizado por IO Interactive con Hitman: World of Assassination, título que extendió su vida útil mediante contenido adicional y eventos periódicos.