“Creo que vamos a tener una muy buena relación de trabajo”: Fiscal Nacional sobre su vínculo con el nuevo ministro de Seguridad Pública

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, participó este viernes en el programa Mesa Central de T13 Radio, abordando la cumbre regional sobre crimen organizado, su relación con el nuevo ministro de Seguridad Pública, y la investigación contra Codelco.

El pasaje de mayor énfasis fue el encuentro denominado “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional“. Valencia fue categórico: “Cuando usted enfrenta un fenómeno delictivo que es dirigido desde otros países, en que el dinero que se incauta se transforma rápidamente en criptoactivos que se remiten a un sujeto que está en otro lugar, en que las armas provienen también del extranjero, o enfrentamos el problema en conjunto o nos vamos al despeñadero“. Para el persecutor, la clave del acuerdo es su carácter sistemático: “Un plan de acción y una estrategia común permanente, no anecdótica“.

Respecto al ministro Martín Arrau, Valencia describió el contacto como fluido y profesional tras una reunión extensa en la que expusieron prioridades y desafíos pendientes. “Me quedó la impresión de que el ministro fue muy receptivo a los asuntos que le planteamos. Creo que vamos a tener una muy buena relación de trabajo“, sostuvo.

Sobre la investigación a Codelco, explicó la designación del fiscal Aquiles Cubillos por su conocimiento previo del funcionamiento interno de la compañía, adquirido durante la investigación por el derrumbe en la mina El Teniente. “El fiscal está investigando los hechos, vamos a ver si se cometieron delitos o no. Por supuesto que pueden haber delitos, si no no estaríamos investigando“, cerró Valencia.