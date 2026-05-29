INE: Tasa de desempleo del trimestre febrero-abril registra alza y llega a 9,1%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo para el trimestre febrero-abril de 2026 llegó a 9,1%.

La cifra significa un aumento de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en los últimos 12 meses y se debe al “alza de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%)”.

Mientras que las personas desocupadas registraron un incremento de 4,1%, influidas por quienes están cesantes (3,3%) y las que buscan trabajo por primera vez (11,56).

En el caso de las mujeres, el desempleo asciende a 10,5%, con un alza de 0,8 pp. en el último año.

Esto se debe al ascenso de 2,1% en la fuerza de trabajo, que fue mayor al 1,3% registrado por las ocupadas.

En tanto, las mujeres desocupadas crecieron en 10,1%, incididas por las cesantes (10,2%) y las que buscan trabajo por primera vez (8,7%).

Por otro lado, la tasa de desocupación en hombres disminuyó 0,2 pp. en los últimos 12 meses, alcanzando un 8,0%.

La cifra ocurre a raíz del incremento de 0,2% de la fuerza de trabajo, que fue menor al 0,3% registrado por los ocupados.