INE: Tasa de desempleo del trimestre febrero-abril registra alza y llega a 9,1%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo para el trimestre febrero-abril de 2026 llegó a 9,1%.
La cifra significa un aumento de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en los últimos 12 meses y se debe al “alza de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%)”.
Mientras que las personas desocupadas registraron un incremento de 4,1%, influidas por quienes están cesantes (3,3%) y las que buscan trabajo por primera vez (11,56).
En el caso de las mujeres, el desempleo asciende a 10,5%, con un alza de 0,8 pp. en el último año.
Esto se debe al ascenso de 2,1% en la fuerza de trabajo, que fue mayor al 1,3% registrado por las ocupadas.
En tanto, las mujeres desocupadas crecieron en 10,1%, incididas por las cesantes (10,2%) y las que buscan trabajo por primera vez (8,7%).
Por otro lado, la tasa de desocupación en hombres disminuyó 0,2 pp. en los últimos 12 meses, alcanzando un 8,0%.
La cifra ocurre a raíz del incremento de 0,2% de la fuerza de trabajo, que fue menor al 0,3% registrado por los ocupados.
En 9,1% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre febrero – abril de 2026. La tasa de participación se situó en 62,3%, creciendo 0,1 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,7%, y no presentó variación en el período: https://t.co/7PgMlo77Gr pic.twitter.com/QnDk5cCclZ
— INE Chile (@INE_Chile) May 29, 2026
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